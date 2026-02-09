Famalicão: Dádiva de sangue em Ribeirão

Oito medalhas e o quarto lugar coletivo no Póvoa de Varzim International Meeting é o resultado alcançado pelo GD Natação na competição que decorreu no passado fim de semana.

A equipa famalicense foi a segunda melhor portuguesa, com 341 pontos; quanto a medalhas foi sexta entre as equipas participantes.

Em termos individuais, Francisco Araújo Silva foi uma das figuras da competição, obtendo a quarta melhor performance masculina em pontos. O nadador venceu os 100 e 200 metros costas; igual resultado foi alcançado pela estafeta mista 4x50m livres. Francisco Araújo Silva foi segundo nos 50 metros costas, tal como Leonardo Freitas Fernandes, nos 200 metros bruços.

Rodrigo Ferreira Pereira foi terceiro nos 200 metros livres, Afonso Carvalho Monteiro, nos 400 estilos, e a estafeta mista nos 4x50m estilos.