Concelho, Saúde

Famalicão: Dádiva de sangue na Didáxis

Esta quarta-feira, dia 25 de março, a Associação de Dadores de Sangue de V. N. de Famalicão promove uma colheita na escola Didáxis, em Riba de Ave, com o apoio desta instituição.

A colheita, aberta à população em geral, decorre entre as 9 e as 12h30, pelo Instituto Português do Sangue e Transplantação.

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Famalicão: Festa com a Comunhão Pascal dos Bombeiros Famalicenses

Os Bombeiros Famalicenses celebraram, este domingo, a Comunhão Pascal, a festa mais importante e que reúne a família Guita.

Começou com a formatura geral, revista e hastear das bandeiras; seguiu-se a eucaristia, às 9 horas, na igreja matriz antiga. Regressaram ao quartel com um desfile pelas ruas da cidade, acompanhado por muitos famalicenses. Depois, teve lugar a sessão solene, com admissão de novos elementos ao corpo de bombeiros, promoção nas diferentes categorias e distinções honoríficas pelo serviço prestado. Na sessão solene discursaram representantes de várias entidades presentes.

O dia terminou com o tradicional almoço familiar, onde reuniram os voluntários, funcionários civis e órgãos sociais.

Neste ano de 2026, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Famalicenses celebra 99 anos. Uma longevidade ao serviço da população.

Famalicense supera desafio e consegue subir ao ponto mais alto dos Picos da Europa

O famalicense Nuno Dias concluiu com sucesso a subida à Torre Cerredo, o ponto mais alto dos Picos da Europa, numa expedição realizada esta semana.

A aventura decorreu ao longo de três dias exigentes, marcados por condições difíceis e grande desgaste físico. Já na fase final, o atleta amador enfrentou uma indisposição causada pelo cansaço e pelo stress, mas conseguiu manter-se sempre em contacto com o grupo.

A subida foi feita em conjunto com oito participantes de várias nacionalidades, numa experiência que Nuno descreve como uma verdadeira prova de superação e espírito de equipa. O próprio destacou que a entreajuda entre todos foi fundamental para alcançar o objetivo.

O grupo contou ainda com acompanhamento remoto da Guardia Civil ao longo do percurso, garantindo maior segurança durante a expedição.

No final, Nuno Dias mostrou-se emocionado e orgulhoso pela conquista alcançada.

Homem atropelado por carro em Brufe

Um homem foi atropelado por um carro, na freguesia de Brufe, em Vila Nova de Famalicão.

A vítima, com cerca de 65 anos, foi colhida por volta das 20h00, na Rua Primeiro de Maio.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses que asseguraram o transporte da vítima, com ferimentos ligeiros, ao hospital local.

Famalicão: AC Vermoim entre as seis melhores equipas nacionais de andebol

Com a esmagadora vitória, 41-21, sobre o Colégio de Gaia B, a equipa sénior do Andebol AC Vermoim carimbou, este sábado, no Pavilhão Municipal Terras de Vermoim, a passagem à decisiva fase nacional que determina a subida de divisão. Deste modo, o conjunto famalicense garante um lugar entre as seis melhores equipas da 2.ª divisão do país.

Na zona 1 da 2.ª divisão, a AC Vermoim soma 51 pontos, a apenas um do líder, o Rebordosa. Anda faltam duas jornadas para o final desta fase, mas são estas equipas que seguem para a luta pela subida divisão.

Famalicão: «PSD é o maior garante de mais prosperidade, melhores condições de vida e uma comunidade vibrante»

Paulo Reis, restante Comissão Política e demais órgãos do Partido Social Democrata tomaram posse ao final da tarde da passada sexta-feira. Na sede do partido, o líder manifestou a ideia de que «o PSD de Famalicão tem sido, ao longo das últimas décadas, o maior garante da implementação de um projeto autárquico que tem oferecido aos famalicenses mais prosperidade, melhores condições de vida e uma comunidade vibrante».

Na sua intervenção, Paulo Reis garantiu que a estrutura que lidera «terá visão política, proximidade aos militantes e núcleos territoriais», construindo pontes, dentro e fora do PSD, «sempre em respeito aos valores da social-democracia, tão bem enunciados pelo fundador Francisco Sá Carneiro».
O sucessor de Sofia Fernandes fez questão de assinalar que no ano «em que celebramos os 50 Anos de Poder Local Democrático (1976-2026), falar de partidos e falar do PSD em particular é garantir que o interesse comum é maior do que o interesse individual».

Em Vila Nova de Famalicão, reiterou, o PSD «é o pilar de suporte do poder autárquico, faz este ano 25 anos».

Recorde-se que os novos órgãos do PSD famalicense foram eleitos, em lista única, a 28 de fevereiro deste ano.

Na tomada de posse, que teve casa cheia, a secretária da Mesa do Plenário cessante deu posse à nova Mesa, liderada por Davide Vieira de Castro que empossou a nova Comissão Política.

Paulo Reis tem como vice-presidentes Jorge Miguel Castro e Gracinda Sá. André Oliveira é o secretário.

Davide Vieira de Castro tem como vice-presidente da Mesa Liliana Ribeiro e a secretário Vítor Martins.

Famalicão: Mercado Nazareno e a encenação da Última Ceia em Novais

No próximo fim de semana, 28 e 29 de março, a freguesia de Novais une-se em torno da sua Mostra Comunitária. O certame, que terá lugar no adro da igreja, abre às 18h30 de sábado, com o Mercado Nazareno e a encenação da Última Ceia do Senhor.

No domingo, dia 29, a mostra abre às 9 horas e até ao final do dia há múltiplas atividades, com realce para a bênção dos ramos, procissão e eucaristia, tudo a partir das 9h45.

Esta mostra serve de «valorização das associações, instituições e atividades locais, reunindo a comunidade em torno daquilo que melhor caracteriza a nossa freguesia», relata o presidente da Junta de Freguesia.

Gustavo Lemos anuncia a participação de diversas associações, instituições, coletividades e expositores locais «que terão a oportunidade de apresentar o seu trabalho e as suas atividades».