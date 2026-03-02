Famalicão: Dadores de Sangue aprovam relatório de contas e atividades

No passado sábado, realizou-se, na sede da Associação de Dadores de Sangue de Vila Nova de Famalicão, a Assembleia Geral Ordinária, presidida por Maria Manuela Silva.

Da agenda de trabalhos constava a apresentação, discussão e aprovação do Relatório de Atividades, bem como do Relatório de Contas e do parecer do Conselho Fiscal, relativos ao ano passado. Também foi apresentado o Plano de Atividades para o presente ano, assim como o respetivo orçamento. Todos os pontos foram aprovados por unanimidade, seguindo-se outros assuntos de interesse para a associação.

Manuel Ribeiro, presidente da Direção, deixou uma nota de agradecimento a todos os dadores e dadoras pela sua dedicação à causa, reconhecendo o empenho de todos na promoção da dádiva de sangue, incluindo os parceiros das freguesias, instituições, empresas e a imprensa local e regional. Informou, ainda, que estão agendadas, com o IPST, 46 colheitas para o presente ano.

No plano de atividades para este ano, destaca-se a realização, a 10 de junho, do “Dia do Dador de Sangue Famalicense” e, em dezembro, da “Festa de Natal”. Para a concretização destas iniciativas, a associação continua a contar com o apoio do Município de Famalicão e da União de Freguesias de Famalicão e Calendário.