Concelho, Saúde

Famalicão: Dadores de Sangue aprovam relatório de contas e atividades

No passado sábado, realizou-se, na sede da Associação de Dadores de Sangue de Vila Nova de Famalicão, a Assembleia Geral Ordinária, presidida por Maria Manuela Silva.

Da agenda de trabalhos constava a apresentação, discussão e aprovação do Relatório de Atividades, bem como do Relatório de Contas e do parecer do Conselho Fiscal, relativos ao ano passado. Também foi apresentado o Plano de Atividades para o presente ano, assim como o respetivo orçamento. Todos os pontos foram aprovados por unanimidade, seguindo-se outros assuntos de interesse para a associação.

Manuel Ribeiro, presidente da Direção, deixou uma nota de agradecimento a todos os dadores e dadoras pela sua dedicação à causa, reconhecendo o empenho de todos na promoção da dádiva de sangue, incluindo os parceiros das freguesias, instituições, empresas e a imprensa local e regional. Informou, ainda, que estão agendadas, com o IPST, 46 colheitas para o presente ano.

No plano de atividades para este ano, destaca-se a realização, a 10 de junho, do “Dia do Dador de Sangue Famalicense” e, em dezembro, da “Festa de Natal”. Para a concretização destas iniciativas, a associação continua a contar com o apoio do Município de Famalicão e da União de Freguesias de Famalicão e Calendário.

 

Deixe um comentário

Famalicão: Clube de Rugby conquista vitória expressiva

O Clube de Rugby de Famalicão/Escolinha de Rugby da Trofa venceu, no domingo, o Douro Rugby, em Vila Nova de Gaia, por 69-24. Foi a segunda vitória consecutiva no Campeonato Nacional da 2.ª Divisão.

O resultado não nega: a formação do CRF/Trofa entrou determinada e dominou o jogo, tanto no plano territorial como na eficácia ofensiva. Ao intervalo, a vantagem já refletia a superioridade demonstrada em campo. Na segunda metade, o CRF/Trofa perdeu algum ritmo e permitiu maior iniciativa à equipa da casa, mas rapidamente voltou a assumir as rédeas do encontro, consolidando a vantagem até ao apito final.

No total, a equipa visitante apontou 11 ensaios e concretizou 7 transformações, evidenciando um jogo dinâmico, rápido e bem organizado. O Douro Rugby respondeu com 4 ensaios e 2 transformações, nunca deixando de procurar reduzir a desvantagem.

O CRF/Trofa arrecada não só os quatro pontos da vitória e o importante ponto de bónus ofensivo, reforçando o bom momento que atravessa na competição.

No próximo fim de semana folga, regressando à competição no dia 14, na casa da Escola de Rugby do Porto.

Famalicão: Lions organiza seminário sobre Escola Inclusiva

O Lions Clube de Famalicão organiza, no próximo sábado, dia 7 de março, pelas 13h30, no auditório da CESPU, o 1.º seminário, com o título “Da Escola Inclusiva à Participação na Comunidade: uma questão de Direitos Humanos”.

O Seminário é destinado ao público em geral, mas em particular para a Comunidade Escolar onde se debaterá a problemática da Escola Inclusiva, nomeadamente as diferentes abordagens e problemáticas no acolhimento e inclusão de crianças e adolescentes com problemas cognitivos e de aprendizagem. Conta, ainda, com o apoio da DREN na certificação do evento como formação para professores.

Famalicão: Riba d´Ave pregou um susto (grande) ao líder Benfica

Ao final da tarde deste domingo, o Riba d´Ave Hóquei Clube recebeu o Benfica na jornada 18 do campeonato nacional de hóquei em patins, partida que terminou com a vitória (4-5) dos visitantes que continuam invencíveis na prova.

Mas não foi fácil – de todo – a vitória do Benfica. A primeira parte foi equilibrada e as equipas recolheram aos balneários empatadas a 3 golos. O Benfica marcou primeiro, o Riba d´Ave reagiu e colocou-se na frente do marcador (3-1), com golos de Guilherme Azevedo e Nanu Castro, que bisou.

Na segunda parte, a equipa ribadavense voltou para a frente do marcador (4-3), com novo golo de Nanu Castro… mas, depois, o Benfica deu os golpes finais para a vitória.

Na próxima jornada, o Riba d´Ave visita a Juventude Pacense. A equipa de Jorge Ferreira soma 17 pontos e décima segunda da classificação.

Famalicão: Paulo Reis eleito presidente do PSD

Paulo Reis foi eleito, no passado sábado, presidente da Comissão Política do PSD. Ainda não há data para a tomada de posse, ato que será marcado na primeira reunião da nova Comissão Política, agendada para o dia 11 de março.

Num dos atos eleitorais mais participados da história do partido – votaram 1573 militantes – Paulo Reis foi a votos em lista única, sob o lema “Mais Fortes, Mais Unidos, por Famalicão».

O mandato, que se iniciará em breve, «procurará assegurar visão política, proximidade aos militantes e núcleos territoriais, construção de pontes com diferentes órgãos dentro e fora do PSD e respeito pelos valores da social-democracia, tão bem enunciados pelo fundador Francisco Sá Carneiro», garante o novo líder “laranja”.

Paulo Reis, que sucede a Sofia Fernandes, considera que «começa agora um tempo longo sem atos eleitorais internos ou externos, e é preciso continuar a unir, a agregar, a construir políticas e projetos amigos dos famalicenses e do desenvolvimento de Vila Nova de Famalicão».

Do ato eleitoral, foi eleito para a liderança da Mesa do Plenário David Vieira de Castro.

Famalicão: Radar móvel da PSP na N14 na próxima sexta e segunda-feira

psp agente transito policia radar operacao velocidade estrada

A PSP vai levar a cabo duas ações de fiscalização na N14, em Gavião, no decorrer dos próximos dias.

Segundo aquela autoridade, a ação, que envolve a colocação de radar móvel de velocidade, irá decorrer esta sexta-feira, dia 6, e na próxima segunda-feira, dia 9.

No primeiro dia a ação decorre no período da manhã, das 09h00 às 11h00, enquanto no segundo dia decorrerá das 14h00 às 16h00.

Famalicão: Colisão entre duas viaturas na N14 junto ao Grocenter

A noite deste domingo fica marcada por uma colisão entre duas viaturas, na N14, em Vilarinho das Cambas.

O acidente aconteceu cerca das 21h30, junto ao Grocenter.

Não há informação de que tenham resultado feridos, apenas danos materiais.