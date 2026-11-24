“Famalicão Dança” foi considerado o Evento Desportivo nos troféus “O Minhoto”. Na gala que decorreu na noite desta segunda-feira, em Vila Nova de Cerveira, no Palco das Artes, a iniciativa da Gindança, que este ano cumpriu a décima segunda edição, mereceu a distinção do júri.

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“Famalicão Dança” decorre, a cada ano, no Pavilhão Municipal de Famalicão, fazendo da cidade, durante um fim de semana, a capital da dança desportiva. Este ano, o evento realizou-se a 7 de novembro, contando para a Taça do Mundo de Adultos Dez Danças, para a Final da Taça de Portugal (Adultos Open e Pré-Open Latinas) e para o Circuito Nacional (Latinas e Standard).

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Para esta edição, a 29.ª, estavam nomeados outros atletas e clubes famalicenses em várias categorias e modalidades. Ana Marinho (S. Salvador do Campo) e Tiago Pereira (SL Benfica) – atletismo; Yago Carrera (FC Porto) – basquetebol; Pedro Almeida (ralis) e Paulo Ballas Jr (enduro/trail) – desportos motorizados; Tomás Araújo (SL Benfica) – futebol profissional; Francisco Silva (GD Natação); e Riba d´Ave e FAC (grande prémio do júri coletivo).

O evento, para além da consagrar atletas, dirigentes, árbitros e clubes da região do Minho, também prestou homenagem aos que foram Campeões do Mundo, da Europa e Medalha de Ouro nos jogos Olímpicos da Juventude, no último ano e que conquistaram 45 títulos, em modalidades como a canoagem, ciclismo, remo, natação, atletismo, hóquei em patins, desporto adaptado e râguebi, entre outras.