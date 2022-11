Famalicão Dança, inaugura novo centro urbano e presta homenagem ao desporto

A inauguração do Centro Urbano, às 15h15 na Praça D. Maria II, a Gala do Desporto, às 21 horas, no Pavilhão Municipal, marcam o próximo domingo. Antes, no sábado, decorre mais uma edição do Famalicão Dança que conta para o Campeonato do Mundo Juniores II. O presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, estará nos três momentos. António Cunha, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, acompanha o autarca na inauguração da renovação urbana da cidade que é um dos maiores investimentos públicos de sempre na requalificação de um espaço público citadino famalicense, na ordem dos nove milhões de euros.

No âmbito da inauguração, o fim de semana é marcado por múltiplos eventos que têm como palco a “nova cidade”. Realce para os concertos dos Calema (sábado, 21h30) e Sara Correia (domingo, 16h15). Todos os eventos têm entrada livre e a programação, que é muita, pode ser consultada em www.famalicao.pt/inauguracao-do-novo-centro-urbano-de-famalicao .

O dia de domingo fecha com a Gala do Desporto, cerimónia dedicada a distinguir o mérito desportivo e que, este ano, volta ao formato original, tendo como palco o Pavilhão Municipal. Na sessão serão distinguidos cerca de 190 atletas e 12 equipas do concelho famalicense, e atribuídos oito galardões do júri.

Não esquecer, também, o Famalicão Dança que traz a Famalicão os melhores jovens dançarinos. Trata-se do Campeonato do Mundo de Juniores II nas Dez Danças, para jovens até aos 15 anos. Em paralelo realiza-se a 6.ª e última prova do Circuito Nacional de Dança Desportiva em Latinas e Standard. A prova realiza-se no Pavilhão Municipal, durante o dia e noite de sábado.