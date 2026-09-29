Vila Nova de Famalicão recebe, a 9 de outubro, a apresentação do livro Portugal: da Ditadura à Democracia, do historiador da diáspora Daniel Bastos, obra construída a partir do espólio fotográfico de Marques Valentim, umas das referências do fotojornalismo português.

A sessão tem lugar às 17h30, no Espaço Memória da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Médio Ave, e será apresentada por Carlos de Sousa, antigo jornalista e presidente da direção da Casa da Memória Viva.

Publicada numa edição bilingue, em português e inglês, com tradução de Paulo Teixeira e prefácio de João Soares, antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa e ex-ministro da Cultura, a obra reúne mais de duas centenas de fotografias, entre imagens emblemáticas, registos menos divulgados e fotografias inéditas.

Com o apoio institucional da Fundação Mário Soares e Maria Barroso, o livro revisita, através da fotografia, alguns dos momentos mais marcantes da história portuguesa das últimas décadas do século XX, desde a Guerra Colonial ao 25 de Abril de 1974, passando pelo processo revolucionário, pela chegada dos chamados “retornados” e pela construção e consolidação da democracia.

Portugal: da Ditadura à Democracia propõe uma reflexão sobre o passado recente do país e sobre o percurso histórico que conduziu ao fim do Estado Novo e à construção e consolidação do regime democrático.

Para Daniel Bastos, autor de várias obras dedicadas à memória da ditadura, à democracia e à emigração portuguesa, o livro pretende contribuir para «preservar e divulgar uma memória visual fundamental da história contemporânea portuguesa, aproximando-a também das novas gerações».

Marques Valentim, nascido em 1949, destacou-se no fotojornalismo português, acompanhando, ao longo de mais de três décadas, alguns dos principais acontecimentos da vida nacional. O seu espólio constitui um importante testemunho das transformações políticas, sociais e culturais vividas na segunda metade do século XX.