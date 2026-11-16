O Grande Mestre (GM) argentino Daniel Campora, no Clube de Xadrez da Associação Académica da Didáxis desde a época 2013/2014, foi uma das figuras do Campeonato do Mundo de Veteranos, disputado em Vrnjačka Banja, na Sérvia. Campora trouxe o quarto lugar mundial para Famalicão, na categoria de +65 anos, somando 8,5 pontos em 11 possíveis.

O xadrezista era o 15.º cabeça de série, mas cedo provou estar entre os candidatos aos lugares de honra. Ao longo das 11 jornadas, teve uma prestação de grande qualidade, mantendo-se na luta pelas primeiras posições até à derradeira ronda, tendo defrontado o GM georgiano Zurab Sturua – primeiro cabeça de série. Num encontro decisivo para a atribuição do título, o empate permitiu a Campora terminar com 8,5 pontos, garantindo a quarta posição na classificação final.

O Campeonato do Mundo de Veteranos, disputado nas categorias de +50 e +65 anos, terminou no passado sábado e reuniu 384 jogadores de vários pontos do globo, entre os quais 199 mestres titulados. O título mundial foi conquistado por Zurab Sturua (Geórgia), seguido pelo GM inglês Keith Arkell e pelo Mestre Internacional (MI) israelita Alexander Mikhalevski. Os quatro primeiros classificados terminaram com os mesmos 8,5 pontos, com o pódio a ser definido pelos critérios de desempate.

Com este resultado, Daniel Campora cimenta as suas prestações nos Campeonatos do Mundo de Veteranos; em 2023, 2024 e 2025, garantiu sempre um lugar no top 10 mundial, confirmando uma longevidade competitiva notável.

O Clube de Xadrez da Associação Académica da Didáxis, em nota enviada à imprensa, agradece o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão «e congratula-se com mais esta extraordinária prestação internacional do seu atleta. Campora continua a dignificar o clube e o xadrez famalicense, demonstrando que a experiência, o talento e a paixão pela modalidade permanecem determinantes ao mais alto nível competitivo».