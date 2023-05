Famalicão: Daniela e Mafalda as mais rápidas a nadar 5km

Bombeira Rita inspira utentes na celebração do Dia Internacional do Bombeiro no Centro Social de Calendário

No Dia Internacional do Bombeiro, uma data que celebra a coragem e dedicação destes profissionais, um elemento dos Bombeiros Voluntários Famalicenses visitou o Centro Social de Calendário para explicar aos utentes as várias áreas de atuação dos soldados da paz, bem como para exemplificar algumas manobras de suporte básico de vida.

Durante o encontro, a bombeira Rita mostrou alguns materiais utilizados pelos bombeiros e respondeu a várias questões colocadas pelos utentes, numa sessão que ficou marcada pela partilha de conhecimento e pelo reconhecimento da importância dos bombeiros na sociedade.

A instituição agradeceu a disponibilidade dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, em especial à bombeira Rita pela amabilidade com que conviveu com os utentes. Esta é uma iniciativa que demonstra o reconhecimento da importância do trabalho destes profissionais e a gratidão pela sua dedicação e empenho em proteger a população.