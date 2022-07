Famalicão: Daniela Lopes vence meeting Senhora da Agonia

As festas a S. Bento, na vila de Joane, começam na tarde do próximo domingo, às 15 horas, com o leilão de oferendas. Durante a semana que se segue, de 11 a 15, sempre às 19 horas, há eucaristia e sermão. Ainda no dia 15, às 22 horas, há música com o grupo Show-On.

No dia 16, às 20 horas, celebra-se nova eucaristia, seguida de procissão; às 22 horas, atua o grupo Alvorada Musical, terminando o dia com uma sessão de fogo de artifício. No dia 17, às 11 horas, eucaristia, prosseguindo as celebrações religiosas, às 15 horas, com uma procissão. O resto da tarde será preenchido com a atuação do Rancho Folclórico Divino Salvador de Delães e Grupo Etnográfico Rusga de Joane.