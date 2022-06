Famalicão: Daniela Pereira foi terceira na prova de Fundo do Campeonato Nacional de Estrada

O plantel do Futebol Clube Famalicão regressa ao trabalho na manhã desta segunda-feira, para os exames médicos e, assim, dar início à pré-época, preparando a quarta participação consecutiva na I Liga, 2022/2023.

O grupo de trabalho sob a responsabilidade de Rui Pedro Silva tem já agendado um jogo de preparação, no dia 2 de julho, contra a equipa sub-23.

Até ao momento, há dois reforços confirmados – Théo Fonseca e André Simões. O jovem Gustavo Sá, médio ofensivo dos sub-19, e que é uma das apostas do clube para o futuro, fará a pré-época com o plantel principal. Outra novidade no regresso ao trabalho pode ser Rui Fonte. O avançado de 32 anos, que na última época jogou no Estoril, terá já assinado um contrato com o clube famalicense, válido para as próximas duas época.

Renovação dos lugares anuais

Tal como o plantel também os sócios do FC Famalicão são convocados para este início de época, desde logo com a renovação dos lugares anuais, processo que decorre na Loja Oficial, até 23 de julho (a primeira fase). Neste período, os sócios que tinham lugar anual na época passada podem continuar a dispor do seu lugar no Estádio Municipal para assistir aos jogos da I Liga e da Taça da Liga, na nova época desportiva.

Já a troca de lugares anuais decorre entre os dias 25 e 29 de julho, com a necessária renovação antes desta data.

A fase exclusiva para sócios que pretendam adquirir o seu lugar no Estádio Municipal, inicia-se no dia 1 de agosto (conforme disponibilidade).

O lugar anual terá um custo de 120 euros, com acesso a todos os jogos oficiais do Futebol Clube Famalicão no Municipal de Famalicão (exceto jogos da Taça de Portugal).

Todos os lugares anuais são para a Bancada Poente (bancada coberta). Os sócios detentores de lugar anual podem usufruir de 10% de desconto em todos os produtos oficiais do Futebol Clube Famalicão.