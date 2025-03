Famalicão: Dar as Mãos faz o ponto de situação da “Casa” em Assembleia Geral

A Associação Dar as Mãos reúne em Assembleia Geral, no dia 24 de março, para, entre outros assuntos, fazer o ponto de situação da candidatura da “Casa”, a edificar no lugar de Pelhe, em Calendário. Este projeto, a construir em terrenos cedidos pela Câmara Municipal, que foi apresentado em abril de 2023, visa capacitar (através de oficinas) e dar um teto, seja em caráter de emergência ou de transição, a pessoas sem qualquer retaguarda, particularmente aos sem-abrigo.

O projeto, cuja primeira pedra foi lançado em maio do ano passado, orçado em 2,5 milhões de euros, contempla a construção de dois edifícios com capacidade para 32 pessoas adultas e quatro agregados familiares. O alojamento será edificado nos terrenos onde o Município aprovou uma unidade de execução urbanística, na zona de Pelhe e Queimados, em Calendário, que entre outras valências, albergará, também, a nova Unidade de Saúde Familiar de S. Miguel-o-Anjo.

Ainda da Assembleia, marcada para as 17h30, nas instalações da instituição, na Avenida Marechal Humberto Delgado, consta a discussão e votação do relatório de atividades e contas de 2024, bem como o parecer do Conselho Fiscal; a reflexão sobre a orgânica da instituição e, a fechar, outros assuntos de interesse.

Segundo os estatutos, se à hora marcada não se encontrarem presentes mais de 50 por cento dos associados com direito a voto, a Assembleia reúne às 18 horas, com os presentes.