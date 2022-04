Famalicão: Das ideias à realidade em laboratório de experimentação

Na tarde da passada segunda-feira, a Assembleia de Freguesia de Arnoso (Santa Maria, Santa Eulália) e Sezures esteve reunida e aprovou o relatório de contas de 2021, cujo montante envolvido rondou os 690 mil euros, «revelando a boa dinâmica do executivo, com o apoio da Câmara Municipal, traduzindo-se em mais e melhor qualidade de vida para a população», escreve a autarquia local em nota de imprensa.

Esta sessão, que decorreu no edifício da Junta em Arnoso Santa Eulália, começou com o hastear das bandeiras, ato acompanhado com o Hino Nacional e uma salva de morteiros, comemorando, desta forma, o Dia da Liberdade. Depois das comemorações, seguiu-se a ordem de trabalhos e no período antes da ordem do dia, o presidente Jorge Amaral e a presidente da Assembleia, Liliana Pereira, ressalvaram a importância do 25 de Abril e da sua relevância e tradição na freguesia.

No período da ordem do dia, o presidente da autarquia apresentou e explicou detalhadamente o relatório das atividades desenvolvidas desde o início do ano, prosseguindo os trabalhos com a análise das propostas de celebração de contratos interadministrativos de delegação de competências e o inventário de bens, direitos e obrigações patrimoniais desta União de Freguesias.