Famalicão: David Silva arbitra Moreirense FC x FC Famalicão

O Balcão Único de Atendimento (BUA) da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão celebra esta quarta-feira 10 anos de prestação de serviços à comunidade.

Abriu a 26 de novembro de 2015 para centralizar todo o atendimento ao público do Município de Famalicão, garantindo, ainda, proximidade, funcionalidade e celeridade.

Os famalicenses aderiram e, atualmente, o Balcão Único de Atendimento é a principal porta de entrada para os serviços municipais. De tal forma que nos últimos anos registou uma média de 25 mil atendimentos por ano.

A experiência relatada por quem recorre frequentemente aos serviços é positiva. É o caso de Mafalda Pereira, funcionária forense. «Trouxe-me muitas vantagens, porque, como está tudo concentrado num único local, é mais fácil tratar todos os assuntos que tenho de tratar aqui na Câmara», relatou. Ideia corroborada também por Feliz Pereira, empresário, para quem «a experiência ao longo destes anos tem sido esplêndida. Sempre que surge uma necessidade ou um problema ele fica resolvido e isso é muito importante».

Para assinalar a primeira década do BUA, o presidente da Câmara passou pelos serviços na manhã desta quarta-feira, cumprimentando todos os colaboradores do serviço. O autarca famalicense, que em 2015 tinha a pasta da Modernização Administrativa, disse que o Município vai continuar a investir na digitalização e modernização administrativa, de forma a facilitar ainda mais os procedimentos e processos na ligação entre autarquia e cidadãos.

Recorde-se que o Balcão Único de Atendimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão está instalado nos Paços do Concelho. Está aberto ao público de segunda a quinta, das 09h00 às 17h30 (encerramento dos serviços de Tesouraria às 16h30), e à sexta, entre as 09h00 e as 12h00.