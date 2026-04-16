Famalicão: David Silva arbitra o jogo em Braga

Cerca de 450 alunos do ensino secundário, de 10 escolas de Famalicão e de concelhos vizinhos, participam, esta quinta-feira, no “Open Day” da Universidade Lusíada de Famalicão. O dia em que esta instituição de ensino convida a comunidade estudantil a conhecer os cursos das Faculdades de Arquitetura e Artes, de Contabilidade e Gestão e de Engenharia e Tecnologias.

Os estudantes, que estão numa fase determinante para escolherem os cursos que vão ditar o seu futuro profissional, foram conhecer as salas, laboratórios, os espaços sociais e de convívio; ouvir as palavras dos professores universitários e dos dirigentes da Lusíada; escutar os conselhos de antigos alunos da Lusíada e que hoje estão no mercado de trabalho; aproveitaram, ainda, para conviver com alunos universitários e ouvir as músicas da Tuna Académica.

Dizia Martins da Cruz, um dos fundadores da Universidade Lusíada de Famalicão, esta é uma casa onde os “rapazes e as raparigas” vivem num ambiente familiar, que lhes passa valores, conhecimento e os prepara para a vida profissional.

Esta foi também a mensagem de Ricardo Costa, antigo aluno da Lusíada, onde foi também presidente da Associação Académica. Hoje presidente do Grupo Bernardo Costa, aconselhou os jovens a serem sempre pró-ativos e a não terem medo do erro.

Desde a fundação que a Universidade Lusíada tem tido uma forte ligação ao tecido industrial famalicense. Como referiu José Matos Correia, vice-chanceler da Universidade Lusíada, o terceiro concelho mais exportador a nível nacional necessita de profissionais bem preparados para responderem aos desafios de uma economia também ela muito exigente.

Por isso, o vice-chanceler da Universidade Lusíada considera «importante que os alunos conheçam a oferta que há no mercado, porque estão numa fase em que têm que tomar decisões importantes na sua vida. Para uns será a consolidação das suas ideias, para outros a oportunidade de conhecer caminhos que nunca tinham ponderado», referiu, em declarações à comunicação social, dando conta, ainda, de um crescimento do número de alunos nos cursos de engenharia.