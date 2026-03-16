Famalicão: Davide Figueiredo bate recorde nacional dos 5km

A Associação Figueiredo’s Runners and Friends esteve presente no Campeonato Nacional de 5Km Estrada, que se disputou, este fim de semana, em Vila Real Santo António. A equipas masculina alcançou o terceiro lugar em masters, enquanto que individualmente o destaque vai para Davide Figueiredo que venceu no escalão M50 e com um novo recorde nacional de 15:32.

A equipa famalicense levou ao Algarve cinco atletas. Para além de Davide, também Fernando Figueiredo (M60) e Carlos Gomes (M65) sagraram-se campeões nacionais. Para o bom resultado coletivo contribuíram, em M45, Joaquim Lopes 6° e Paulo Gomes 12°.

Delfina Rompante conseguiu o segundo lugar nacional, no escalão F60.