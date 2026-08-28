O atleta famalicense, ao serviço da Federação Portuguesa de Atletismo, sagrou-se, esta sexta-feira, campeão do mundo dos 5km de pista. Nos mundiais de masters, que decorrem na Coreia do Sul, Davide Figueiredo cumpriu a distância em 16:07.47.

Deste modo, o atleta conquista dois títulos mundiais: nos 10 e 5 km. Recordista mundial das duas distâncias em pista, Davide Figueiredo fez prova que é, na atualidade, o melhor atleta na sua faixa etária.

Numa publicação nas redes sociais, Figueiredo escreveu que «esta é a segunda medalha de ouro para Portugal nesta caminhada. Duas vitórias que não são apenas minhas — são de todos os que acreditam, apoiam e caminham comigo. Esta medalha também é vossa», agradeceu.