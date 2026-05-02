Famalicão: Davide Figueiredo sagra-se campeão nacional e bate recorde do mundo

Famalicão: Último e decisivo jogo para a equipa de futsal
A equipa de futsal do FC Famalicão tem, este sábado, um jogo decisivo (e último) para o seu futuro no campeonato nacional. Recebe, às 16 horas, no Pavilhão Municipal, a AD Fundão, partida de entrada gratuita, mas com obrigatoriedade de levantar bilhete (na Loja Oficial do FC Famalicão, até às 12h30, ou no Pavilhão Municipal, a partir das 15h00).
O FC Famalicão tem obrigatoriamente de vencer o seu jogo e, a partir daí, poderá fazer contas para assegurar a manutenção.
Na última jornada, há confronto entre Elétrico e Caxinas, já a equipa da Quinta dos Lombos defronta o Rio Ave.
Caso exista igualdade pontual, o FC Famalicão pode assegurar a manutenção por ter vantagem no confronto direto com todas as equipas, mas no máximo conseguirá chegar ao décimo lugar. Os famalicenses somam 16 pontos, estando na última posição da tabela.
Trabalhos de limpeza nas avenidas de Famalicão na próxima segunda-feira
A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai realizar, na próxima segunda-feira, 4 de maio, trabalhos de limpeza de vegetação em várias avenidas da cidade.
A intervenção arranca às 9h00 e vai decorrer nos separadores centrais da Avenida Marechal Humberto Delgado, Avenida dos Descobrimentos, Avenida Carlos Bacelar, Avenida do Brasil, Avenida Engenheiro Pinheiro Braga e Avenida de França.
Segundo o município, os trabalhos poderão provocar condicionamentos pontuais ao trânsito nas zonas intervencionadas.
Famalicão: Um morto e seis feridos em choque entre carro e ambulância na N14 (Gavião)
Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas, na madrugada deste sábado, na estada nacional 14, em Gavião, Famalicão.
O acidente ocorreu cerca da 01h00, envolveu uma ambulância privada de transporte de doentes não urgentes, que tinha acabado de deixar o hospital de Famalicão, e um veículo ligeiro de passageiros.
As primeiras informações dão conta de que o choque frontal terá sido provocado pelo veículo ligeiro, que, sem qualquer tipo de luz, entrou em contramão e foi embater na ambulância.
A Cidade Hoje sabe que a vítima mortal é a doente que estava a ser transportada na ambulância de regresso ao lar, com 87 anos, sendo que a profissional que a acompanhava também terá ficado em estado grave.
Há ainda registo de mais cinco feridos, todos ligeiros, grande parte deles transportados para o hospital de Famalicão.
No socorro estiveram os Bombeiros Voluntários Famalicenses, acompanhados pela Ambulância de Suporte Imediato de Vida de Santo Tirso e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Famalicão.
Famalicão: Ana Marinho é campeã nacional dos 10 mil metros
A atleta famalicense, que representa o S. Salvador do Campo, sagrou-se este sábado campeã nacional dos 10 mil metros. É a segunda vez consecutiva que Ana Marinho se consagra como a melhor na distância em pista ao ar livre.
A prova decorreu no Estádio 1 de Maio, em Lisboa.
Em segundo lugar ficou Sara Duarte, colega de equipa de Ana Marinho, e o terceiro lugar ficou para Joana Ferreira, do SCBM, formação de Aveiro.
Estádio Municipal esgotado para o Famalicão – Benfica
O Estádio Municipal de Famalicão vai estar completamente lotado para o jogo entre o F.C. Famalicão e o S.L. Benfica, este sábado, às 18h00, referente à 32.ª jornada da Primeira Liga.
A informação foi avançada pelo emblema famalicense ao final da manhã desta sexta-feira, a mais de 24 horas do apito inicial.
Segundo o clube, não há já bilhetes disponíveis, prevendo-se uma forte moldura humana para um dos jogos mais aguardados da jornada.
Famalicão assinala prevenção dos maus-tratos com laço humano
Mais de uma centena de crianças e jovens participaram, na manhã desta quinta-feira, 30 de abril, na formação de um laço humano junto aos Paços do Concelho de Famalicão, numa iniciativa de sensibilização para os maus-tratos na infância.
A ação, que “pintou” o espaço de azul, contou com a participação de alunos das escolas Conde São Cosme e Luís de Camões, e teve como objetivo alertar a comunidade para проблемáticas como a violência doméstica e o mau trato físico e psicológico.
O momento assinalou o encerramento do programa do Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, promovido pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).
Presente na iniciativa, o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, destacou a importância do envolvimento de toda a comunidade. “A proteção das nossas crianças não é apenas uma obrigação legal das instituições, é um dever moral de todos. Este gesto simbólico reforça o compromisso de garantir que cada criança cresce com dignidade, saúde e carinho”, afirmou.