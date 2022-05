Famalicão: Davide Figueiredo vence meia maratona no europeu de estrada

O Grupo ROQ celebrou este sábado o ROQ DAY: Dia Internacional da Família, permitindo que os colaboradores levassem os seus familiares a conhecerem as instalações onde trabalham.

Os participantes tiveram a possibilidade de percorrer as instalações, passando pelos vários setores de produção, observando os processos de fabrico, ver os equipamentos utilizados e testemunhar a dimensão deste grupo com sede em Oliveira São Mateus.

Houve, ainda, várias atividades lúdicas e desportivas para todas as faixas etárias, com particular foco nos mais novos. No final, foram entregues recordações afetas ao ROQ DAY: Dia Internacional da Família, tais como t-shirts impressas nas máquinas ROQ, entre outras.

A iniciativa enquadra-se no âmbito da política interna de ESG (Ambiente, Social e Governo da Sociedade), sendo que Grupo ROQ considera que o seu ativo mais valioso são as pessoas criando, por isso, a cada dia, «experiências para o colaborador, valorizando e premiando o seu esforço, procurando exceder os padrões gerais do bem-estar».

Atualmente, este grupo empresarial conta com mais de 700 colaboradores e não vai ficar por aqui. O volume de negócios tem aumentado e, em consequência, procura colaboradores para as mais variadas áreas operativas. Se estiver interessado pode enviar currículo para recrutamento@roq.pt

Este grupo empresarial, que detém as marcas ROQ e ROQ Laser, sediado em Oliveira São Mateus, concelho de Vila Nova de Famalicão, produz máquinas e equipamentos para o setor têxtil: Serigrafia, Impressão Digital, Web2print, Impressão Híbrida, Dobragem e Embalagem e Secagem. A ROQ Laser, atua na área da metalomecânica, focada acrescentar valor aos produtos e serviços subcontratados pelos clientes.