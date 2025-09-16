Famalicão: Davide Vieira de Castro é o mandatário concelhio de Gouveia e Melo

Davide Vieira de Castro é o mandatário concelhio do almirante Henrique Gouveia e Melo na candidatura à Presidência da República. O empresário famalicense diz que o convite «é uma honra».

Aceitou ser mandatário porque vê no Almirante Gouveia e Melo «uma figura que se distingue pela sua dedicação à Pátria, pela liderança serena e pelo sentido de dever que demonstrou ao longo de toda a sua carreira. Foi o rosto da operação de vacinação nacional, que conduziu com rigor e eficácia num momento de enorme exigência para Portugal», realça Davide Vieira de Castro, em comunicado.

O mandatário escreve que a candidatura de Gouveia e Melo «não é um projeto de governo, mas sim um projeto de cidadania e de responsabilidade institucional»; diz que o candidato traz uma «visão de independência de equilíbrio e de defesa do interesse nacional». Acredita conseguir a adesão do eleitorado que valoriza a «transparência, a estabilidade e a defesa intransigente do interesse nacional».

Como seu mandatário concelhio, Davide Vieira de Castro assume o compromisso de levar «a mensagem a todos os cidadãos, ouvir as suas preocupações e garantir que o contributo da nossa terra seja considerado na construção de um Portugal mais coeso e unido».