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Famalicão: «De nada serve o ponto no Dragão, se não conseguirmos os três com o Moreirense» (c/vídeo)

O médio Marcos Peña foi o escolhido para realizar a antevisão ao jogo frente ao Moreirense, desta sexta-feira, às 20:45, da 29ª jornada da Liga Portugal Betclic.

Em declarações ao clube, Marcos Peña afirma que de nada serve o empate no Dragão se a equipa não conseguir vencer o Moreirense, «um adversário forte e que tem feito uma boa temporada». No entanto, o médio espanhol está seguro de que a equipa está preparada para o jogo.

Apesar de gostar de jogar mais a 6, pode jogar a 8 tendo em conta as suas características, destaca a grande aposta do Famalicão em jovens e acredita que escolheu o sítio certo para se desenvolver.

Marcos Peña agradece o apoio dos adeptos nas últimas partidas, com realce para o último no Estádio do Dragão, onde apelida que foi uma «loucura»; pede para continuarem a apoiar e garante que o Famalicão «está focado em acabar bem o campeonato».

O espanhol chegou esta época à equipa famalicense, proveniente do UD Almeria, onde fez todo o seu percurso de formação até chegar a Portugal.

O médio de 21 anos, procura somar mais minutos, apesar de ter 16 jogos realizados, tem apenas 396 minutos jogados.

 

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Famalicão: PS vota contra o Relatório e Contas de 2025 da Câmara Municipal

Os vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão anunciaram, em comunicado, que vão votar contra o Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas de 2025, que serão analisados e votados esta quinta-feira, em reunião do executivo.

Os socialistas já analisaram os documentos e realçam que há «degradação da situação financeira do município, marcada por um resultado líquido negativo num período em que a carga fiscal sobre os munícipes atingiu valores históricos». Sublinham que houve um aumento de 14% na cobrança de impostos e taxas, mas que o ano encerrou com um prejuízo de três milhões de euros, em contraste com os sete milhões de euros de lucro do ano de 2024.

Para os socialistas, este resultado «evidencia uma gestão ineficiente que não consegue controlar a despesa corrente, assinalando-se um aumento de seis milhões de euros na aquisição de bens e serviços e de cinco milhões de euros em gastos com pessoal».

O PS denuncia, também, a perda de fundos do PRR para a construção de 60 habitações e do risco «iminente» de perda de verbas destinadas às unidades de saúde.

Eduardo Oliveira, vereador e presidente da Comissão Política do PS de Vila Nova de Famalicão, sublinha que «é inaceitável que, num ano de cobrança fiscal recorde e com transferências do Estado a atingir os 60 milhões de euros, a Câmara apresente um resultado negativo e continue a sufocar o orçamento das famílias, recusando-se a devolver os sete milhões de euros de IRS que o PS propôs que fossem entregues aos cidadãos». Reafirma a necessidade de uma «gestão mais racional e transparente, que privilegie o investimento produtivo e a redução da carga fiscal», aponta o dirigente socialista.

Famalicão: Câmara Municipal assina protocolos com 18 coletividades

Esta quinta-feira, às 18h30, na sala de conferências dos Paços do Concelho, decorre a assinatura dos contratos-programa de apoio às coletividades desportivas que organizam os Campeonatos Concelhios de Famalicão.

Serão assinados protocolos com 18 coletividades famalicenses envolvidas na organização dos campeonatos concelhios de futsal, pesca desportiva, bilhar, ténis, BTT e trail. A realização destas competições envolve um investimento municipal na ordem dos 70 mil euros e um universo de 10 mil atletas.

Famalicão defronta Sporting nos quartos de final da Taça de Portugal de futsal

Realizou-se esta quarta-feira o sorteio da Final Eight da Taça de Portugal e o FC Famalicão vai defrontar o Sporting, um dos emblemas maiores da modalidade.

Cinco equipas da Liga Placard e três da 2.ª divisão formam o grupo de oito apurados para esta fase da competição. Realce para os jogos de Sporting e Benfica, com a formação de Alvalade a defrontar o FC Famalicão e as águias a terem pela frente o Leões de Porto Salvo.

Nas restantes partidas dos quartos de final, o Benfica defronta os Leões de Porto Salvo; o Nun’Álvares joga com o Viseu 2001, enquanto o Ferreira do Zêzere tem pela frente a ACD Ladoeiro. O Pavilhão Multiusos de Gondomar volta a ser o palco para esta fase de decisões da competição que vai disputar-se entre 22 e 26 de abril.

FC Famalicão é o clube português que mais aposta em jogadores sub-21

Segundo um estudo realizado pelo CIES (Centro Internacional de Estudos Desportivos), o Futebol Clube Famalicão é quem mais aposta em jogadores sub-21 nos últimos 5 anos em Portugal.

No total, os jogadores sub-21 em Famalicão, somam 13,5% dos minutos jogados.

Segundo dados do Transfermarket, a formação famalicense tem o plantel com a média de idade mais jovem da primeira liga com 24,3 anos.

Em destaque jogadores como Gustavo Sá, Mathias de Amorim, Ibrahima Ba ou Pedro Bondo.

 

Famalicão: Riba d´Ave joga mais uma oportunidade para fugir aos últimos lugares

A equipa do Riba d´Ave /CSJ Group visita, na noite desta quarta-feira, às 21:00 horas, o terreno da UD Oliveirense.

Esta partida é referente à 22ª jornada, do campeonato nacional de hóquei em patins.

A formação ribadavense, ocupa neste momento o 12º lugar, já a UD Oliveirense está na 7ª posição da tabela classificativa.

A formação visitante, procura na deslocação a Oliveira de Azeméis, o regresso às vitórias após duas derrotas consecutivas.

No confronto direto entre estas duas equipas, o Riba d´Ave procura inverter a história onde em 30 jogos leva apenas 5 vitórias, e 2 empates.

Operação da GNR passa por Famalicão e deteve 19 pessoas

Esta terça-feira, dezanove pessoas, dezasseis homens e três mulheres, entre os 25 e os 47 anos, foram detidas no âmbito de uma operação policial de combate à criminalidade, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, desde a aquisição até à venda ao consumidor final.

No âmbito da investigação, que decorria há cerca de um ano, foram cumpridos quarenta e dois mandados de busca, vinte e dois domiciliários e vinte em veículos, garagens e armazéns, nos distritos de Braga, Porto, Coimbra e Guarda.

No decorrer da operação foi apreendido diverso material. Destaque para mais de 24 700 doses de haxixe, 6 300 doses de cocaína, 3 170 doses de liamba, quatro armas de fogo e quatro bastões, oito soqueiras, seis viaturas, vinte e três telemóveis e quase 122 mil euros em numerário.

A operação foi levada a cabo pelo Comando Territorial de Braga da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Barcelos, em coordenação com o Departamento de Investigação e Ação Penal de Vila Nova de Famalicão.

Os detidos foram notificados a marcar presença no Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães, esta quinta-feira, para aplicação das medidas de coação.