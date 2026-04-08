Famalicão: «De nada serve o ponto no Dragão, se não conseguirmos os três com o Moreirense» (c/vídeo)

O médio Marcos Peña foi o escolhido para realizar a antevisão ao jogo frente ao Moreirense, desta sexta-feira, às 20:45, da 29ª jornada da Liga Portugal Betclic.

Em declarações ao clube, Marcos Peña afirma que de nada serve o empate no Dragão se a equipa não conseguir vencer o Moreirense, «um adversário forte e que tem feito uma boa temporada». No entanto, o médio espanhol está seguro de que a equipa está preparada para o jogo.

Apesar de gostar de jogar mais a 6, pode jogar a 8 tendo em conta as suas características, destaca a grande aposta do Famalicão em jovens e acredita que escolheu o sítio certo para se desenvolver.

Marcos Peña agradece o apoio dos adeptos nas últimas partidas, com realce para o último no Estádio do Dragão, onde apelida que foi uma «loucura»; pede para continuarem a apoiar e garante que o Famalicão «está focado em acabar bem o campeonato».

O espanhol chegou esta época à equipa famalicense, proveniente do UD Almeria, onde fez todo o seu percurso de formação até chegar a Portugal.

O médio de 21 anos, procura somar mais minutos, apesar de ter 16 jogos realizados, tem apenas 396 minutos jogados.