O Futebol Clube de Famalicão venceu este domingo o Rio Ave, por 0-4, em Vila do Conde, em jogo da 9.ª jornada da I Liga.

Na estreia de Ricardo Silva no comando técnico da equipa, depois da saída de Carlos Carvalhal, os famalicenses conseguiram uma vitória por números expressivos, com os golos a surgirem na segunda parte.

Roméo Beney abriu o marcador aos 48 minutos, num remate de fora da área, após um contra-ataque. Aos 80 minutos, Pedro Santos aumentou a vantagem, na sequência de uma assistência de Sorriso.

Quatro minutos depois, Óscar Aranda ampliou a vantagem com o 0-3, após passe de Pedro Santos. A instantes do final do encontro, e na sequência de uma grande penalidade, os famalicenses fecharam o resultado com mais um golo (0-4).

Com este triunfo, o Famalicão assume o 11º lugar da classificação, com 10 pontos.