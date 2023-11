Famalicão: De sexta a segunda-feira sem cirurgia geral nas Urgências

O Serviço de Urgência do Centro Hospitalar do Médio Ave, unidade de Famalicão, vai continuar sem a especialidade de cirurgia geral durante este fim de semana.

Entre as 08 horas desta sexta-feira, até às 08 horas da próxima segunda-feira, o serviço volta a não estar disponível para os utentes.

Quem necessitar de cuidados urgentes desta especialidade, neste período temporal, deve contactar previamente a linha SNS24 (808 24 24 24) para ser orientado para outro hospital da região.

Recorde-se que a maioria dos médicos do Centro Hospitalar do Médio Ave pediu escusa de trabalho extraordinário para além das 150 horas obrigatórias e esta situação já antevia dificuldades na constituição das equipas para assegurar o regular funcionamento do Serviço de Urgência do Hospital.