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Famalicão: De suplente a imprescindível: Carevic chega aos 50 jogos pelo FC Famalicão

O guardião montenegrino completou, na noite deste domingo, em Braga, o seu quinquagésimo jogo com a camisola do emblema famalicense.

O guarda-redes que chegou na época 2024/2025 proveniente do FK Vojvodina da Sérvia, assumiu a titularidade curiosamente a partir do jogo em Braga, em dezembro de 2024, após a lesão de Ivan Zlobin que, apesar de ter conseguido terminar esse jogo, veio a confirmar-se o afastamento do guardião russo por vários meses.

Carevic no jogo a seguir, frente ao FC Farense, foi titular e desde então nunca mais saiu, muito devido ao grande nível que tem apresentado.

Esta época, o guarda-redes já venceu dois prémios de melhor do mês da sua posição, conseguindo essa distinção em agosto e março, onde é totalista na I Liga.

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Famalicão: Bilhar do FAC joga final eight em casa

O Famalicense Atlético Clube volta a estar em destaque com a presença e organização da final eight do Campeonato Nacional de Bilhar às 3 Tabelas.

A competição vai decorrer na Academia de Bilhar do FAC, com sede na central de camionagem. O evento é de entrada livre e vai disputar-se entre 4 e 7 de junho.

O emblema de Famalicão estará representado pelos atletas Artur Figueiredo, Manuel Figueiredo, Carlos Veloso, Rui Gomes e Luís Marques.

Recorde-se que a secção de bilhar do Famalicense Atlético Clube garantiu esta fase adiantada da competição com um empate frente à Portuguesa de Leça, ainda com três jornadas por disputar.

Tiago Torres

Famalicão: Mostra Comunitária de Lemenhe acontece de 24 a 26 de abril

A mostra comunitária de Lemenhe vai ter lugar no Campo da Lamela, entre os dias 24 a 26 de abril.

A programação tem início da noite de sexta-feira, pelas 21h00, com a atuação do Grupo de Braguesas do Liberdade FC e recitação de poesias de abril. Uma hora depois serão homenageados os antigos presidentes de junta de Lemenhe, incluindo o período antes da desagregação da União de Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei. A noite segue com animação musical e fogo de artifício.

Para sábado, 25 de abril, estão previstas várias atividades desportivas como a Caminhada de Abril, Gincana de bicicletas, torneio de malha e de sueca e ainda um passeio de motos. Haverão ainda várias atrações musicais como a Fanfarra dos escuteiros de Lemenhe, escola de concertinas de Mouquim, tuna feminina da Universidade Lusíada de Famalicão e o duo de cantares ao desafio. E ainda há espaço para teatro com o Greculeme.

No domingo, a manhã começa com o passeio de bicicletas pela equipa de BTT do Futebol Clube de Famalicão, às 09h30, e uma hora depois começa o jogo de futebol solteiros contra casados no parque desportivo Arnaldo Fernandes em Mouquim.

Famalicão: Beatriz Fernandes é Campeã Nacional de Milha

Ao serviço do Vitória Sport Clube, a famalicense Beatriz Fernandes sagrou-se Campeã Nacional de Milha, na categoria de Absolutos Femininos. A competição decorreu no passado sábado, 18 de abril, em Eiras, Coimbra.

A atleta conquistou o lugar mais alto do pódio ao completar a prova em 4 minutos e 56 segundos, superando todas as adversárias.

Recorde-se que também o famalicense João Azevedo da Escola de Atletismo Rosa Oliveira venceu a prova, dando a Famalicão as duas vitórias absolutas no Campeonato Nacional de Milha.

Famalicão: JSD assinala um ano «de proximidade, dinamismo e forte compromisso com a juventude»

A Comissão Política da Juventude Social Democrata de Vila Nova de Famalicão traça um balanço positivo do primeiro ano de mandato, que se assinalou este domingo. A estrutura, liderada por Daniela Torres, destaca «o percurso de proximidade, dinamismo e forte compromisso com a juventude famalicense»

Entre as iniciativas para «dar voz aos jovens» e reforçar o «dinamismo económico e a fixação de talento», a JSD valoriza a apresentação e aprovação, em Assembleia Municipal, de uma moção para a dinamização de espaços de co-working e valorização do talento jovem em Vila Nova de Famalicão.

A JSD menciona, também, a realização de eleições em diversos núcleos territoriais, permitindo «a expansão a mais freguesias e o reforço da sua proximidade aos jovens». Em paralelo, realizou iniciativas de formação política, como o ciclo “Politicamente Falando”, «contribuindo para a capacitação e envolvimento cívico das novas gerações», apontou.

Neste primeiro ano de mandato, assinala, ainda, a aproximação aos jovens através de uma «comunicação mais direta, moderna e eficaz».

Sobre o restante período do mandato, a JSD de Famalicão diz que «encara o futuro com verdadeiro sentido de responsabilidade e ambição. Reafirma o seu compromisso de continuar a trabalhar em prol dos jovens do concelho e o seu intuito de uma participação cada vez mais ativa por parte dos mesmos».

Corte temporário de água afeta ruas de Vale São Cosme e Telhado

A União de Freguesias de Vale São Cosme, Telhado e Portela anunciou um corte provisório no abastecimento de água pública em várias artérias das freguesias de Vale São Cosme e Telhado.

A interrupção do serviço, enquadrada na empreitada de abastecimento de água de Vale São Cosme, tem início às 14h00 de hoje, com conclusão prevista para as 17h00. Durante este período, os serviços operacionais procederam a trabalhos de manutenção numa conduta geral de abastecimento.

As ruas afetadas em Vale São Cosme são a Rua Comendador Manuel Gonçalves e a Rua da Pedra. Em Telhado, o corte abrangeu a Avenida da Raposeira, a Rotunda da Bouça Nova, a Praceta da Raposeira e a Travessa da Raposeira.

 

Famalicão: Seis pódios para a EARO na Milha

A Escola Atletismo Rosa Oliveira conquistou seis pódios na Milha Urbana de Famalicão. Na prova organizada pelo Liberdade, com o apoio do Município de Vila Nova de Famalicão e da Associação de Atletismo de Braga, da EARO o destaque individual vai para Diana Cunha que venceu em benjamins A, tal como Matilde Mendes, em infantis, e Ana Pereira em juniores. Luís Neto, infantis, e Mafalda Ferreira, iniciados, foram segundos.

 