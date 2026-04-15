Famalicão: De visita a Joane, Mário Passos garante que as obras da USF e escola estão a cumprir os prazos

Apesar dos imprevistos iniciais, a obra da nova Unidade de Saúde Familiar (USF) de Joane «decorre agora a bom ritmo», revela o presidente da Câmara, após uma visita à vila na passada terça-feira. Recorde-se que a obra está orçada em cerca de 2,1 milhões de euros, cofinanciada pelo PRR, o que obriga que esteja concluída até final de junho. A infraestrutura está a ser construída de raiz e irá concentrar diversos serviços, incluindo consultas de medicina familiar, enfermagem, saúde da mulher e saúde infantil.

O presidente da Câmara passou, também, pelas obras da Escola Secundária Padre Benjamim Salgado e assegurou que no ano letivo de 2026/27, os alunos já terão aulas nas novas instalações. A ampliação e requalificação representa um investimento de 20 milhões de euros, com apoio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). «É no terreno, perante a obra, que se confirma a sua qualidade, o seu rigor e o cumprimento do que foi previsto», destacou Mário Passos, acompanhado pelo vereador da Educação, do Desporto e Saúde, Pedro Oliveira.

Outra infraestrutura importante, mas esta de cariz social, é a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) do Centro Social da Paróquia de Joane. O edil, acompanhado pela vereadora da Ação Social do município, Susana Pereira, foi também perceber o andamento da obra, que representa um investimento superior a 3 milhões de euros, cofinanciados pelo PRR e com apoio da Câmara Municipal. Vai ter capacidade para 40 camas e permitir também o funcionamento do Apoio Domiciliário para 60 utentes e de Centro de Dia para 20 utentes. «Vem dar uma resposta há muito apontada como necessária para a população sénior da freguesia», disse o autarca.

Na visita à vila de Joane, Mário Passos passou, também, pelo recinto do Grupo Desportivo de Joane para perceber os atuais desafios e necessidades mais prementes.