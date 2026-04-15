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Famalicão: De visita a Joane, Mário Passos garante que as obras da USF e escola estão a cumprir os prazos

Apesar dos imprevistos iniciais, a obra da nova Unidade de Saúde Familiar (USF) de Joane «decorre agora a bom ritmo», revela o presidente da Câmara, após uma visita à vila na passada terça-feira. Recorde-se que a obra está orçada em cerca de 2,1 milhões de euros, cofinanciada pelo PRR, o que obriga que esteja concluída até final de junho. A infraestrutura está a ser construída de raiz e irá concentrar diversos serviços, incluindo consultas de medicina familiar, enfermagem, saúde da mulher e saúde infantil.

O presidente da Câmara passou, também, pelas obras da Escola Secundária Padre Benjamim Salgado e assegurou que no ano letivo de 2026/27, os alunos já terão aulas nas novas instalações. A ampliação e requalificação representa um investimento de 20 milhões de euros, com apoio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). «É no terreno, perante a obra, que se confirma a sua qualidade, o seu rigor e o cumprimento do que foi previsto», destacou Mário Passos, acompanhado pelo vereador da Educação, do Desporto e Saúde, Pedro Oliveira.

Outra infraestrutura importante, mas esta de cariz social, é a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) do Centro Social da Paróquia de Joane. O edil, acompanhado pela vereadora da Ação Social do município, Susana Pereira, foi também perceber o andamento da obra, que representa um investimento superior a 3 milhões de euros, cofinanciados pelo PRR e com apoio da Câmara Municipal. Vai ter capacidade para 40 camas e permitir também o funcionamento do Apoio Domiciliário para 60 utentes e de Centro de Dia para 20 utentes. «Vem dar uma resposta há muito apontada como necessária para a população sénior da freguesia», disse o autarca.

Na visita à vila de Joane, Mário Passos passou, também, pelo recinto do Grupo Desportivo de Joane para perceber os atuais desafios e necessidades mais prementes.

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Famalicão: Abertas inscrições para Grande Prémio de Atletismo de Landim

A vigésima primeira edição do Grande Prémio de Atletismo de Landim realiza-se, como é habitual, no dia 1 de maio.

A prova tem início às 10h00, na Alameda do Mosteiro.

As inscrições, abertas a vários escalões, podem ser feitas em https://www.fpacompeticoes.pt/5891/inscrever ou em www.famalicaodesportivo.pt.

O evento visa juntar atletas de todas as idades, para fazer do dia uma grande festa do atletismo.

 

 

Famalicão: Milha Urbana realiza-se sábado no centro da cidade

Estão abertas as inscrições, até hoje, 15 de abril, para a 26ª Milha Urbana Cidade de Famalicão. Uma organização do Liberdade Futebol Clube, sendo a segunda etapa do Circuito Regional de Milhas da Associação de Atletismo de Braga.

A prova está marcada para o próximo sábado, a partir das 15h15, com partida e chegada na Praça D. Maria II.

A competição já conta com mais de 300 inscrições. Os interessados ainda podem inscrever-se em fpacompeticoes.pt.

Foto arquivo

 

Famalicão: Ação de sensibilização sobre segurança doméstica

A Junta de Freguesia de Novais recebeu, esta quarta-feira, uma ação de sensibilização dedicada à segurança doméstica, com o objetivo de sensibilizar a população para a prevenção de riscos domésticos, promovendo a adoção de comportamentos seguros no quotidiano.

A iniciativa foi dinamizada pela técnica Anabela Silva da Proteção Civil, com Francisca Rodrigues, e decorreu no âmbito da CSIF – Comissão Social Interfreguesias.

Durante a sessão, foram abordadas diversas situações de risco, como incêndios, fugas de gás, curto-circuitos e o manuseamento de produtos tóxicos; foram, ainda, partilhadas orientações práticas sobre prevenção e atuação em caso de emergência.

Segundo a organização, o evento contou com uma forte adesão por parte da população, «o que evidencia o interesse e a relevância desta temática junto da comunidade».

Famalicão: Rafa sente «um enorme orgulho» pelos 50 jogos ao serviço do FC Famalicão

O defesa esquerdo, que chegou na época 24/25, cumpriu, na noite da passada sexta-feira, frente ao Moreirense, com a assistência para o golo do empate, o 50.º jogo ao serviço do FC Famalicão.

Rafa Soares, de 30 anos, diz sentir «um orgulho enorme» e espera continuar a ajudar o emblema famalicense.

Quando questionado qual seria o jogo mais especial até agora, o lateral referiu que é o empate frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, pela forma como aconteceu essa igualdade já nos minutos finais.

Relativamente às expectativas para a fase final da época, o atleta afirma que se a equipa continuar a confiar na ideia «irá ser feliz» e alcançar os objetivos.

No ano passado, o FC Famalicão já tinha batido alguns recordes do clube na I Liga, este ano Rafa Soares espera que «no final de época possamos fazer contas e bater outros».

Ao FC Famalicão, Rafa Soares, que é natural de Marco de Canaveses, só tem a agradecer a todas as pessoas que lá trabalham desde «staff, até às pessoas da nutrição, da cozinha, roupeiros, tudo fantástico».

Na época passada cumpriu 28 jogos e duas assistências; esta temporada já esteve em 22 encontros e é responsável por três assistências, a última na noite da passada sexta-feira.

Tiago Torres

Famalicão: Inscrições abertas para o Passeio da Freguesia de Vermoim dia 31 de maio

Estão abertas as inscrições para o Passeio da freguesia de Vermoim rumo a Marco de Canaveses, no dia 31 de maio. O pequeno almoço com a já habitual oferta de doces da festa e café vai acontecer no Parque de Merendas de Nossa Senhora do Castelinho.

Ao almoço, a refeição será porco no espeto, num dia que promete ser especial e animado com a participação musical do artista Martim Couto.

As inscrições devem ser feitas até ao dia 20 de maio. Os residentes em Vermoim não pagam, os não residentes podem juntar-se à iniciativa com um custo associado de 5 euros.

Famalicão: Empresa famalicense produz peças para satélites aeroespaciais

A Ysium, empresa especializada em peças para satélites aeroespaciais, componentes de elevada precisão para munições utilizadas no tanque de guerra Leopard 2 e equipamentos para as áreas da mobilidade, da medicina e da ótica, vai receber, esta quinta-feira, uma comitiva municipal no âmbito do roteiro “Famalicão Created In”.

Trata-se de uma empresa especializada em engenharia de microprecisão e mecânica avançada, com elevados padrões de exigência técnica. Só existe desde 2014, mas é hoje fornecedora de grandes cadeias globais.

Instalou-se em Antas, na antiga unidade de produção da Leica, a marca alemã que inicialmente foi o seu principal cliente, com soluções de engenharia e produção de peças para responder às exigências da ótica de precisão. Foi conquistando novos clientes, em áreas tão distintas como a indústria aeroespacial e a defesa.

A empresa, que opera num ambiente de elevada complexidade técnica e inovação, atuando em segmentos industriais de elevado valor acrescentado, foi integrada no roteiro “Famalicão Created In” e vai receber a visita do presidente da Câmara Municipal de Famalicão, na tarde desta quinta-feira.