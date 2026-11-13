A Associação Empresarial do Minho promove, no dia 19 de novembro, quinta-feira, um jantar com debate sobre o tema: ”Portugal, de que é que estás à espera?” Está marcado para o Palácio da Igreja Velha, em Vermoim, Famalicão, com início às 18h30.

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São oradores convidados Filipe Grilo, economista; Miguel Morgado, professor universitário e comentador televisivo; Ricardo Costa, empresário; Ana Pinho Silva, presidente do conselho de fundadores da Fundação de Serralves.

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Os convidados vão debater os desafios estruturais da economia portuguesa e as decisões necessárias para reforçar o crescimento e a competitividade do país.

Inscrições em ae-minho.pt.