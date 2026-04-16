Concelho

Famalicão: Debate sobre “Modelos de Governação”

A Associação Famalicão em Transição promove uma conversa sobre “Modelos de Governação”. A sessão está marcada para este sábado, dia 18 de abril, pelas 21 horas, nos Serviços Educativos do Parque da Devesa.

Intitulada “Conversas TET – Território em Transição”, tem por intenção debater temas sobre Quem nos governa? Como nos governamos? Como se poderia governar uma sociedade? O que é governar? Quem e como deve participar nos processos de decisão comunitários?

A iniciativa, aberta a toda a população, procura debater ideias, trocar opiniões e construir perspetivas.

Esta é uma organização da Associação Famalicão em Transição, contando com o apoio do Município de Famalicão. Dúvidas em: famalicaom@gmail.com.

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Operação policial com 7 detidos por tráfico de droga passa por Famalicão

Esta terça-feira, a PSP deteve sete pessoas numa operação contra o tráfico de droga que passou por Joane, em Famalicão e também pelo Porto.

Após nove buscas domiciliárias e quatro não domiciliárias foram detidos seis homens entre os 25 e os 63 anos e uma mulher de 52 anos.

A PSP apreendeu mais de 2 750 doses de heroína, 1 100 doses de cocaína e mais de 370 doses de haxixe. As autoridades encontraram ainda material diverso como pistolas de ar comprimido, algemas, uma botija de gás, 34 telemóveis, oito computadores e até uma carteira de identificação de Guardas Prisionais.

Sabe-se agora que um dos suspeitos ficou em prisão preventiva e os restantes seis terão de se apresentar periodicamente às autoridades na respetiva área de residência.

Famalicão: Já há programa para a Festa de Nossa Senhora dos Remédios e Almas, em Calendário

As festividades decorrem a partir do dia 4 de maio, com recitação do Terço e eucaristia, sempre as 21 horas, mas o programa concentra-se no fim de semana de 9 e 10 do próximo mês.

Na noite do dia 9 há procissão e recitação do Terço e espetáculo musical com Belcanto Show; no dia seguinte, às 11 horas, celebra-se a eucaristia solene, com a tarde reservada para a música do Grupo de Cavaquinhos do Liberdade e da Banda de Música de Famalicão. A recitação do Terço, a procissão e sorteio dos prémios são os últimos momentos desta popular festa de Calendário.

Famalicão: Empresa organiza masterclass para alunos da CIOR

Esta quarta e quinta-feira, a Escola Profissional CIOR, recebeu a empresa WEG para a dinamização de uma masterclass dirigida aos alunos dos cursos profissionais de Eletrónica, Automação e Comando e de Instalações Elétricas.

Aproveitando a estrutura e equipamentos do Centro Tecnológico Especializado foi desenvolvida uma ação para os alunos do curso técnico de Produção e Maquinação CNC.

Durante a sessão, os estudantes contactaram com tecnologias inovadoras, aprofundaram conhecimentos técnicos e conheceram as exigências e oportunidades do setor elétrico e da automação industrial.

Esta masterclass proporcionou, segundo a escola, «uma valiosa partilha de experiências com o mundo empresarial, reforçando competências e capacidades essenciais para o futuro, bem como a aproximação dos alunos à realidade do mercado de trabalho».

Famalicão: AD Oliveirense festeja 74 anos com duelo de lendas e emoção em campo

A Associação Desportiva Oliveirense assinala, no próximo dia 20 de abril, o seu 74.º aniversário, marcando mais de sete décadas de história. Para celebrar a data, o clube preparou um conjunto de iniciativas que terão lugar no fim de semana de 24 e 25 de abril.

As comemorações arrancam na sexta-feira, dia 24 de abril, com o jogo da equipa sénior frente à AD Esposende, agendado para as 20h30, em mais uma jornada da pró nacional da AF Braga.

O ponto alto acontece no sábado, 25 de abril, às 16h00, no Estádio de Ribes, com um jogo comemorativo entre a equipa AD Oliveirense Legends e a FC Porto Vintage. Este encontro vai reunir antigos jogadores da equipa de Oliveira Santa Maria e várias antigas estrelas da formação azul e branca.

Famalicão: 2º Aniversário Vale Sobre Rodas com espetáculos freestyle a animação musical

Já é conhecida a programação para o 2º aniversário do clube motard Vale Sobre Rodas que vai decorrer no dia 2 de maio, em Vale S. Cosme, nas instalações do IPCA.

O evento, com entrada gratuita, terá início às 13h30 e vai contar com espetáculos freestyle, exposição de motas, vários stands e animação musical.

O objetivo é dinamizar a região e promover o convívio entre a comunidade local e visitantes de outros concelhos.

Famalicão: Mudança no banco do Joane e luta pelos pontos em destaque na AF Braga

Fim de semana de mais uma jornada dos respetivos campeonatos distritais de futebol. Destaque para o Joane, que esta semana ficou sem treinador e já tem substituto; para a AD Ninense que, na divisão de honra, luta pelo primeiro lugar, tal como S. Cosme, na série D da 1.ª divisão.

O GD Joane defronta Os Sandinenses em mais uma jornada da pró nacional da AF Braga, jogo marcado para o próximo domingo, às 16h00, no Estádio de Barreiros.

Recorde-se que a equipa do Joane tem um novo treinador, Sérgio Campos, que substitui André Brito que saiu no início desta semana.

A equipa forasteira encontra-se atualmente no quarto lugar, com 48 pontos, já a formação da casa está no oitavo lugar com 41 pontos, com sete de vantagem para a linha de água, tentam assim voltar às vitórias após dois desaires consecutivos.

Com menos um ponto, a AD Oliveirense visita o Vieira, o antepenúltimo classificado.

Na série A da divisão de honra, a AD Ninense defronta o Águias de Alvelos, numa jornada em que pode subir à liderança, caso haja uma derrota do líder Forjães – a distância entre as equipas é de apenas dois pontos.

A formação ninense é, nesta altura, com grande margem o melhor ataque com 48 golos, sendo a quarta melhor defesa do campeonato com 28 golos.

Numa altura em que faltam seis jornadas para o final, pelo menos a promoção parece bem encaminhada com uma vantagem de nove pontos para a equipa SC Cabreiros, que se encontra em terceiro lugar.

Na mesma divisão, mas na série B, a equipa do Bairro FC procura dar seguimento ao bom resultado alcançado na última jornada; desta vez recebe, no domingo, às 16h00, no Campo da Ribeira, a formação do Arões SC.

Já o Operário Famalicão tenta voltar às vitórias após ter empatado na jornada passada. Desta vez recebe o Ases de Santa Eufémia, jogo que irá decorrer no Parque Desportivo Arnaldo Fernandes com hora para o apito inicial às 16h00.

O Bairro FC e o Operário encontram-se em posições tranquilas da tabela (sétimo e décimo respetivamente) ainda com vantagem para a zona vermelha da tabela classificativa.

Na 1.ª divisão, série D, está acesa a luta pelo primeiro lugar. O Ronfe lidera com 53 pontos, seguido do Serzedelo e S. Cosme, ambos com menos um ponto. Na jornada deste fim de semana, o líder visita Mouquim; o Serzedelo viaja até Fradelos e o S. Cosme desloca-se a Calendário para defrontar a União Desportiva local.

Ainda nesta jornada, o Ribeirão recebe o Louro, o Lousado o Airão, Gondifelos e Delães medem forças e o Ruivanense visita o Carreira, de Barcelos.

Tiago Torres