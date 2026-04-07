Famalicão: Debate sobre “Modelos de Governação”

A Associação Famalicão em Transição promove uma conversa sobre “Modelos de Governação”. A sessão está marcada para sábado, dia 18 de abril, pelas 21 horas, nos Serviços Educativos do Parque da Devesa.

Intitulada “Conversas TET – Território em Transição”, tem por intenção debater temas sobre Quem nos governa? Como nos governamos? Como se poderia governar uma sociedade? O que é governar? Quem e como deve participar nos processos de decisão comunitários?

A iniciativa, aberta a toda a população, procura debater ideias, trocar opiniões e construir perspetivas.

Esta é uma organização da Associação Famalicão em Transição, contando com o apoio do Município de Famalicão. Dúvidas em: famalicaom@gmail.com.