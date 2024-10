Famalicão: Décima edição do Festival de Cinema Jovem bate recorde de inscrições

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão entregou um Ecógrafo Portátil (VitaScan PD), no valor de 7.355,40€, ao Centro Hospitalar do Médio Ave – Hospital de Famalicão – ULS Médio Ave, em parceria com LPCC – Liga Portuguesa Contra o Cancro.

O ecógrafo vai para o Hospital de Dia do Serviço de Oncologia. Trata-se de um aparelho específico de apoio ao diagnóstico dos doentes oncológicos, mais célere e menos invasivo.

Segundo o pedido específico do CHMA, «o doente oncológico internado pode, por diversas causas, apresentar diminuição do débito urinário (…), sendo importante investigar a causa subjacente e simultaneamente evitar cateterizações urinárias desnecessárias. (…) Assim, será importante a adoção de medidas para evitar o mesmo e avaliar corretamente a necessidade de cateterização urinária, com especial foco no doente oncológico, já fragilizado pela própria doença oncológica e efeitos laterais dos tratamentos, com maior risco de infeção. (…) um ecógrafo portátil (VitaScan PD) permitirá auxiliar na decisão de se fazer ou não cateterização urinária, reduzindo-se assim os riscos associados à mesma para o doente».

Recorde-se que o Lions Clube de Vila Nova de Famalicão tem vindo a colaborar de forma estreita e ao longo dos anos com os diferentes serviços do Centro Hospitalar do Médio Ave – Hospital de Famalicão – ULS Médio Ave, «procurando apoiar na colmatação de carências identificadas e resultantes de pedidos de ajuda recebidos junto do nosso Lions Clube».

Esta colaboração com o CHMA tem sido materializada quer através de equipamentos (com a entrega de 2 ecógrafos), de ajudas técnicas (com a entrega de camas articuladas para adultos e crianças, cadeirões, cadeiras de rodas, etc…), da intervenção em espaço físico (Hospital de Dia do Serviço de Oncologia) e no apoio à sua Associação de Voluntariado Hospitalar.