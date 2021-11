Famalicão: Décima primeira edição do Bike Tour Tiago Machado realiza-se a 5 de dezembro

No dia 5 de dezembro realiza-se o XI Bike Tour Tiago Machado. Para além do habitual passeio de bicicleta, a iniciativa incluirá uma caminhada também aberta à participação de todos os interessados.

O Bike Tour Tiago Machado tem o apoio da Associação de Ciclismo do Minho e decorrerá em Vila Nova de Famalicão. A iniciativa assumirá um cariz solidário e contará com a presença de atletas de renome. As inscrições devem ser formalizadas em www.acm.pt.

O Bike Tour Tiago Machado começa e termina nas imediações da freguesia de Vale São Martinho, localidade de onde arrancou a primeira edição e cuja Junta de Freguesia apoia a iniciativa, assim como vários parceiros.

O percurso do passeio terá uma extensão de cerca de 18 quilómetros (dificuldade baixa), enquanto a caminhada terá aproximadamente 6 kms (dificuldade baixa).

Os participantes habilitam-se ao sorteio de vários prémios, sendo brevemente anunciada a instituição para qual reverterá a verba angariada.

Na última edição, realizada em 2019, mais de meio milhar de pessoas participou no Bike Tour Tiago Machado.