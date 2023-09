Famalicão: Décima segunda Caminhada Concelhia começa em Vale S. Cosme

No dia 7 de outubro, realiza-se a décima segunda Caminhada Concelhia. Começa às 14h30, com partida e chegada na igreja de Vale S. Cosme, num percurso com cerca de 12,5km, com passagem por Sezures, Portela e Telhado.

Os interessados em participar nesta caminhada, de dificuldade difícil, devem inscrever-se em https://www.famalicaodesportivo.pt/_caminhada_concelhia

Recorde-se que as Caminhadas Concelhias são uma atividade organizada pela Câmara Municipal em parceria com as associações Calcantes, Grucamo e Corpo Nacional de Escutas. Dar a conhecer os vários pontos de cada freguesia do concelho descobrindo o nosso património cultural, a fauna e flora, é o principal objetivo da iniciativa.