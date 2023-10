Famalicão: Décima segunda Caminhada Concelhia este sábado

Famalicão: “Etnográphica: As Voltas do Linho” a partir deste sábado

Até 15 de outubro, Gondifelos transforma-se no centro de diversas atividades de cariz popular e tradicional. Envolve cantares, ateliers, ensaios abertos, desfile de bombos, exposição, entre outras atividades centradas no salão paroquial, com entrada gratuita.

A iniciativa arranca com a inauguração da exposição itinerante “Etnográphica: As Voltas do Linho”, sobre o trabalho do linho, pelas 18h00 deste sábado, patente até dia 15 de outubro. Segue-se “Cantares do Linho”, pelas 18h30, com a presença Grupo Folclórico Santa Leocádia de Fradelos e Rancho Folclórico da Associação Cultural de Gondifelos.

Até dia 15, haverá um programa de animação popular em torno da temática do linho, com a participação de vários grupos folclóricos do concelho entre outros intervenientes artísticos e musicais convidados para o efeito. Serão ainda desenvolvidas atividades pedagógicas em torno do tema, dirigidas ao público infantojuvenil e público em geral.

Refira-se que “Etnográphica” é um projeto desenvolvido pelo Município de Vila Nova de Famalicão dedicado à tradição popular e música tradicional, no sentido de preservar e difundir estas sonoridades e práticas, envolvendo, de igual forma, coletividades famalicenses que já se dedicam à preservação e difusão da memória etnográfica.

A programação completa do “Etnográphica: As Voltas do Linho” está disponível em www.famalicao.pt/etnographica-2023—as-voltas-do-linho .