Famalicão defende a Europa em duelo exigente frente ao Estoril

Os famalicenses visitam este domingo, às 15h30, o Estádio António Coimbra da Mota, para defrontar o GD Estoril, no encontro da 31.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

Para a partida deste fim de semana, do lado dos visitantes apenas Gustavo Sá está em dúvida, após ter saído com queixas no jogo frente Moreirense FC, ao minuto 59, tendo mesmo falhado a deslocação a Braga. Do lado dos visitados apenas consta no boletim clínico Kévin Boma, o central do Togo está a contas com uma lesão muscular.

A equipa de Hugo Oliveira vem de um empate a duas bolas em Braga, com o golo da igualdade de Ricardo Horta a surgir no último minuto. Os famalicenses estão há 8 jogos sem conhecer o sabor da derrota e querem continuar em lugares europeus; nesta altura encontram-se em 5.º lugar com 48 pontos (a segunda melhor pontuação de sempre na I Liga), mais dois do que o sexto classificado Gil Vicente.

Já a formação de Ian Cathro soma quatro derrotas consecutivas, com o desaire mais recente a acontecer em Moreira de Cónegos, por 0-1, estando atualmente na nona posição com 37 pontos.

Neste domingo vão estar em confronto duas equipas com forças distintas: o FC Famalicão tem a 4ª melhor defesa do campeonato com 27 golos sofridos; do outro lado está o Estoril que tem o 4.º melhor ataque com 51 golos marcados. Apesar destes números de muita qualidade ofensiva, a equipa da casa concede os mesmos 51 golos na sua baliza, sendo a 4.ª pior defesa do campeonato.

Entre os líderes das estatísticas das duas equipas destacam-se Yanis Begraoui por parte do conjunto da casa com 17 golos marcados até ao momento, sendo uma das principais ameaças ofensivas, a par de João Carvalho que é (juntamente com Francisco Trincão do Sporting CP) o jogador com mais assistências (11).

Do lado dos visitantes, Sorriso é o melhor marcador e o melhor assistente com 5 golos e 4 assistências na Liga; já o jogador com mais minutos é o montenegrino Lazer Carevic, o guardião soma 2700 minutos, já tendo sido considerado melhor guarda-redes dos meses de agosto e de março.

No confronto direto entre as duas formações esta época, os famalicenses na primeira volta, golearam os estorilistas por 4-0, com um bis de Yassir Zabiri, um golo de Gustavo Sá e um de Gil Dias. Na eliminatória da Taça de Portugal, que também aconteceu no António Coimbra da Mota, a equipa de Hugo Oliveira venceu por 1-2 com golos de Van De Looi e Pedro Bondo.

Tendo em conta apenas a Liga Portuguesa, registaram-se 19 encontros entre os clubes: 8 vitórias para o Estoril Praia, 5 empates e 6 vitórias para o FC Famalicão. Tiago Torres