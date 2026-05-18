Famalicão defende metrobus até Guimarães como prioridade regional

A ligação por metrobus entre Vila Nova de Famalicão e Guimarães voltou a estar em análise no âmbito da mobilidade regional.

O tema foi apresentado pelo presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, numa reunião realizada em Lisboa com o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

A autarquia defende o projeto como uma prioridade estratégica para o corredor Famalicão-Guimarães, tendo em conta a densidade populacional e a forte atividade industrial e empresarial da região.

A proposta integra a estratégia de mobilidade da CIM do Ave, que aposta na ligação entre concelhos através de soluções de transporte coletivo mais modernas e sustentáveis.

Para a Câmara de Famalicão, esta ligação pode reforçar a acessibilidade entre os dois territórios e aumentar a competitividade económica do eixo urbano.