Famalicão defende primeiro lugar em casa

O campeonato nacional da 2.ª divisão de futsal, apuramento de campeão, regressa este fim de semana para a jornada 9. O FC Famalicão, que lidera a prova com 16 pontos, tenta regressar às vitórias, depois do desaire, 2-1, com o Belenenses.

O jogo com o CS São João é no domingo, às 17h30, no Pavilhão Municipal das Lameiras. A equipa de S. Martinho do Bispo ocupa a quinta posição, com 10 pontos.

Esta jornada reserva, ainda, os jogos Nogueiró e Tenões – Rio Ave, Portimonense – Belenenses e UPVN – Modicus.

Recorde-se que o vencedor desta fase sagra-se campeão e sobe à Liga Placard. Também o segundo sobe à principal divisão do futsal nacional.