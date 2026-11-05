Ricardo Silva vai para o quarto jogo como treinador interino do FC Famalicão, após a saída de Carlos Carvalhal. Esta sexta-feira, a equipa famalicense recebe o Arouca e nos dias seguintes, talvez no início da próxima semana, o famalicense diz que a questão do treinador será clarificada.

Ao início da tarde desta quinta-feira, na antevisão ao jogo de amanhã, sexta-feira, Ricardo Silva considerou que após a partida haverá uma clarificação. «Os próximos dias trarão o encerrar de um ciclo e o início de outro. Com o Ricardo a treinador; com um novo treinador; como poderá ser com o Ricardo a voltar às funções de adjunto. Nada está definido, mas os próximos dias trarão uma resposta em definitivo», garante.

Ricardo assumiu o plantel a 19 de outubro, preparando-o para o jogo do dia 25, em Vila do Conde, onde impôs uma goleada (4-0) ao Rio Ave. Seguiu-se, quatro dias depois, a histórica qualificação para a Final Four da Taça da Liga, eliminando o Braga. Os famalicenses voltaram ao Estádio Municipal de Braga, no dia 1 de novembro, para a jornada 10 da I Liga e perderam, por 3-0.

Segue-se o Arouca, na noite desta sexta-feira, às 20h45, no Estádio Municipal. Na conclusão da jornada, há uma nova pausa competitiva, de duas semanas, para compromissos da seleção nacional.