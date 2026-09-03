A Liga divulgou, esta quinta-feira, os horários e dias dos jogos até à 12.ª jornada. O Famalicão, depois da visita ao Estrela da Amadora, este sábado, na sexta jornada recebe o Sporting, no domingo dia 13, às 20h30. Na jornada seguinte, sábado (19 de setembro) o conjunto de Carlos Carvalhal viaja até à Madeira para defrontar o Nacional, encontro marcado para as 15h30, e na jornada 8 encerra a ronda, na segunda-feira, dia 12 de outubro, às 20h15, na receção ao Alverca.
A 23 de outubro começa a jornada número 9, mas os famalicenses só jogam no dia 25, domingo, às 18 horas, com a curta viagem a Vila do Conde. A visita a Braga acontece na ronda 10 e está marcada para domingo, 1 de novembro, às 20h30. No dia 6 de novembro, o Famalicão abre a jornada 11, no Estádio Municipal, às 20h45, com o Arouca.
Por último, na segunda-feira 30 de novembro, o Famalicão joga no Estádio da Luz. A partida da 12.ª jornada joga-se na noite de uma segunda-feira, a partir das 20h15.