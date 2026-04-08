Famalicão defronta Sporting nos quartos de final da Taça de Portugal de futsal

Realizou-se esta quarta-feira o sorteio da Final Eight da Taça de Portugal e o FC Famalicão vai defrontar o Sporting, um dos emblemas maiores da modalidade.
Cinco equipas da Liga Placard e três da 2.ª divisão formam o grupo de oito apurados para esta fase da competição. Realce para os jogos de Sporting e Benfica, com a formação de Alvalade a defrontar o FC Famalicão e as águias a terem pela frente o Leões de Porto Salvo.
Nas restantes partidas dos quartos de final, o Benfica defronta os Leões de Porto Salvo; o Nun’Álvares joga com o Viseu 2001, enquanto o Ferreira do Zêzere tem pela frente a ACD Ladoeiro. O Pavilhão Multiusos de Gondomar volta a ser o palco para esta fase de decisões da competição que vai disputar-se entre 22 e 26 de abril.