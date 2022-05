Famalicão: “Deixe um livro, leve outro” chegou a Ribeirão

O FC Famalicão já garantiu a permanência depois do empate do Tondela (1-1), no fecho da jornada 32, em Paços de Ferreira, na noite desta segunda feira.

Sejam quais forem os resultados nas duas rondas finais das equipas que lutam pela permanência, a formação de Rui Pedro Silva está a salvo da descida e, deste modo, iguala o recorde de participações consecutivas no escalão maior do futebol nacional – 4.

A duas jornadas do final da edição 21/22 da Liga Bwin, o Famalicão é décimo terceiro, com 33 pontos, seguido do Vizela, com 32 pontos e do Arouca, com 30. No play off de despromoção, décimo sexto lugar, é ocupado pelo Tondela, com 27 pontos. Na zona de despromoção direta está o Moreirense com 26 pontos e a B SAD, com 25 pontos, que recebe o Famalicão na noite da próxima segunda-feira, na penúltima jornada