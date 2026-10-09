Deolinda Morais da Silva apresenta, na noite de 17 de outubro, às 21 horas, “Entre Dois Mundos – Relação entre o homem, a ciência e a comunicação”. A sessão de lançamento do décimo livro da autora, terá lugar no auditório da escola de Ribeirão.

Sobre a nova obra, a autora refere que «não é apenas uma história “Entre Dois Mundos”. É um convite à escolha interior, à abertura do coração e à compreensão de que a existência humana é apenas uma parte de uma jornada maior».

Deolinda Morais da Silva é natural de Vilar de Perdizes, concelho de Montalegre, mas vive na freguesia de Ribeirão desde 1982, tendo trabalhado na Escola C+ S de Ribeirão como chefe dos Serviços Administrativos até 2002 data em que se aposentou e dedicou-se à escrita.

Na freguesia de Ribeirão teve importante e relevante atividade cívica e política, destacando-se, por exemplo, a presidência da Cruz Vermelha da vila e fez parte da Comissão de Menores em Risco, nomeada pela Assembleia Municipal.