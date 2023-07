Famalicão: Depois de Gondifelos, Ecocentro Móvel segue para Jesufrei

Já há programa para a festa em honra de Nossa Senhora da Abadia, na freguesia de Abade de Vermoim. As festividades decorrem de 13 a 15 de agosto, com o primeiro dia a ser preenchido, a partir das 19 horas, com porco no espeto, animação para as crianças e um Sunset cuja banda sonora está a cargo do Dj Diogo Fonseca.

No dia 14, às 19h30, abre a Mostra Comunitária; às 21 horas, procissão de velas, com saída das Alminhas Roubadas; 22h30, concerto pelo Grupo ZecAdegas; às 00h30, sessão de fogo de artifício.

No dia 15, para além de uma arruada pel´Os Delaenses e a reabertura da Mostra Comunitária, às 11 horas, celebra-se missa solene, cantada pelo Grupo Duo Polifonia; 15 horas, várias atividades no âmbito da Mostra Comunitária; 16h30, recitação do terço e procissão em honra de Nossa Senhora da Abadia, acompanhada pela fanfarra dos escuteiros de Antas; às 18h30, cantares pel´Os Amigos das Concertinas de Celeirós e sorteio dos bilhetes.