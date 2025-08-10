Famalicão: Depois de protestos da população, já há passadeira na variante em Ribeirão

Após protestos da população, que chegou a colocar faixas a exigir mais segurança, foi instalada uma passadeira junto a uma das rotundas da nova variante à N14, em Ribeirão.

O local, situado na Rua de São João, entre a Continental e a Fábrica de Chocolate Casa Grande, não tinha inicialmente travessia pedonal prevista. A Junta de Freguesia de Ribeirão afirma ter alertado o Município e a Infraestruturas de Portugal para a situação, sem resposta imediata.

Perante o silêncio, a população avançou com ações de protesto. A reivindicação acabou por ser atendida e a passadeira já se encontra concluída, garantindo maior segurança a quem circula naquela zona.