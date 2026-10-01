O jovem famalicense é um dos 22 ciclistas que vão representar Portugal no Campeonato da Europa de Ciclismo que se realiza na Eslovénia, desta sexta-feira a 7 de outubro. Em juniores, Gonçalo Costa (da Decathlon CMA CGM Juniors Team) fará a prova de fundo já no próximo sábado e o contrarrelógio no último dia, 7 de outubro.

Recorde-se que Gonçalo Costa esteve, na semana passada, no Campeonato do Mundo de Estrada UCI, que se realizou em Montreal, no Canadá. Na prova de fundo foi o melhor português ao terminar na 55.ª posição e no contrarrelógio terminou na 33.ª posição, apesar de alguns problemas físicos.

No Campeonato da Europa de Estrada, Portugal estará representado nas categorias de Elite, Sub-23 e Juniores, masculinas e femininas, naquele que é considerado um dos eventos de referência do calendário internacional de ciclismo.

Estão inscritos 900 corredores de 43 países, que irão competir, ao longo de quatro dias de provas, pelos títulos europeus de Fundo e Contrarrelógio Individual, bem como nas Estafetas Mistas de Juniores e Elite.

O Campeonato da Europa será disputado entre Ljubljana e Šenčur, localidade que vai receber as chegadas das provas de Fundo. O circuito final inclui a subida de Možjanca, uma das principais dificuldades da competição deste ano. O número de passagens vai variar consoante a categoria em disputa.