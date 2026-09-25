A falta de profissionais de saúde, bem como a incapacidade para os reter no SNS; os tempos de espera, as condições das infraestruturas e os investimentos previstos foram temas abordados na reunião de Lina Pinheiro com o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Médio Ave, presidido por Luís Vales.

Lina Pinheiro, eleita pelo distrito de Braga e natural de Famalicão, considera que «é fundamental estar no terreno. Não quero conhecer os problemas apenas através de especulações, mas sim com quem está no terreno e faz com que o SNS funcione. Quero ouvir quem trabalha diariamente no hospital, perceber as dificuldades e acompanhar o que está a ser feito para lhes dar resposta». Aliás, garante a deputada, «algumas destas preocupações foram levadas por mim à Assembleia da República, durante a audição regimental da Ministra da Saúde».

Doravante, a deputada do CHEGA vai manter a proximidade com a ULS Médio Ave e atenta aos investimentos previstos para o Hospital de Famalicão. «O meu compromisso é ouvir no terreno, levar as preocupações ao Parlamento e exigir respostas para Famalicão e para o distrito de Braga».

No encontro, que decorreu no início desta semana, esteve acompanhada por Pedro Castro, deputado municipal, e pela coordenadora da Juventude, Teresa Borges.