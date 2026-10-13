Para conhecer a realidade dos militares, ouvir as suas preocupações e compreender os desafios que enfrentam diariamente no desempenho das suas funções, Lina Pinheiro visitou, esta segunda-feira, o posto da GNR de Famalicão.

A deputada do CHEGA na Assembleia da República, eleita pelo círculo eleitoral de Braga, considera «fundamental» manter um contacto de proximidade «com as nossas forças de segurança, conhecer as suas necessidades e tomar conhecimento das condições em que desempenham a sua missão».

Lina Pinheiro sublinha que «a segurança das populações começa também pelo respeito, valorização e dignificação daqueles que diariamente arriscam a sua vida para nos proteger».

Depois de recentemente ter visitado a Unidade Local de Saúde do Médio Ave (Hospital de Famalicão), a deputada promete manter este registo de proximidade para, no decurso do seu trabalho parlamentar, «dar voz às preocupações dos profissionais e procurando contribuir para soluções concretas».