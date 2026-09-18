Ao final da manhã da próxima segunda-feira, Lina Pinheiro, deputada à Assembleia da República, eleita pelo círculo eleitoral de Braga, vai visitar a Unidade Local de Saúde do Médio Ave, unidade hospitalar de Famalicão.

A visita, marcada para as 11 horas, visa «conhecer de perto a realidade da instituição, perceber as principais dificuldades e desafios, bem como reforçar a proximidade com as instituições e com a população de Vila Nova de Famalicão», justifica a famalicense. A deputada acredita que este contacto também permitirá recolher preocupações e contributos que podem ser considerados no trabalho parlamentar, «procurando que as intervenções e propostas apresentadas na Assembleia da República na área da Saúde sejam sustentadas pela realidade vivida no terreno».

Lina Pinheiro estará acompanhada pela coordenadora da Juventude Chega de Famalicão, Teresa Borges, e pelo deputado municipal Camilo Pinheiro.