«Enquanto a criminalidade se moderniza, os nossos polícias e militares continuam a enfrentar dificuldades, falta de meios e riscos acrescidos», é a declaração da deputada Lina Pinheira. A eleita pelo Chega, no Círculo Eleitoral de Braga, exige respostas do Ministro da Administração Interna, porque «quem arrisca a vida para proteger os portugueses merece salários dignos, formação contínua, respeito e condições para cumprir a sua missão», afirma.

A famalicense falava durante a discussão do Orçamento de Estado para 2027, com preocupações com a «falta de condições da PSP e GNR no distrito de Braga» e a necessidade de «melhorar condições de trabalho, a formação, os salários e os meios tecnológico» destas forças de segurança.

Lina Pinheiro denunciou a degradação do posto da GNR em Terras do Bouro, que não terá casa de banho para os cidadãos; e em Vila Verde, alerta para as condições do Núcleo de Investigação Criminal (NIC). Questionou, ainda, o Ministro sobre quando serão disponibilizadas as bodycams aos profissionais da PSP e da GNR do distrito de Braga.

A deputada criticou também o excesso de burocracia e a falta de modernização tecnológica, «que mantêm profissionais ocupados com formulários e tarefas administrativas, quando poderiam estar no terreno a garantir a segurança das populações», frisou.

Relativamente à formação no uso de armas de fogo, considerou «inaceitável» que, segundo as informações recebidas, «existam profissionais que realizam este treino apenas uma vez por ano».