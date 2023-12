Famalicão: Deputado Jorge Paulo Oliveira debate com alunos “Viver Abril na Educação”

Na tarde deste domingo, a contar para a jornada 12 do Campeonato de Portugal, houve jogo grande no Estádio do Passal. No frente a frente entre vizinhos, Ribeirão e Tirsense, saiu vencedora a equipa de Santo Tirso, por 1-0. O único golo da partida foi apontado logo nos primeiros minutos e não mais o resultado sofreu alterações, num jogo de muita luta pelo relvado pesado devido à chuva.

Com este desaire, a equipa famalicense caiu para o último lugar da série A, com 10 pontos. Na próxima jornada joga em casa do Limianos, sexto, com 17 pontos.