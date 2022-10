Famalicão: Dérbi famalicense na quinta jornada da 3.ª divisão de futsal

No âmbito do Programa IURC – International Urban and Regional Cooperation, Ásia & Australásia, do qual o Município é parceiro, a Escola Profissional CIOR recebeu a visita de duas delegações internacionais que, esta semana, estiveram em Vila Nova de Famalicão.

No decorrer da visita das delegações da Malásia e da França (Ville de Givors) foram apresentados projetos concebidos e desenvolvidos por alunos no âmbito da economia circular em prática no estabelecimento de ensino, no que se refere a simbioses industriais, reutilização de resíduos e subprodutos, processos verdes e educação ambiental.

Para além do hospital de monstros e triturador de plásticos, a CIOR tem em curso um projeto de recolha de medicamentos e produtos de saúde com datas expiradas ou não usados para tratamento adequado por parte de entidades creditadas e um sistema integrado de domótica.

Aproveitando o facto de Famalicão e Givors, localizada na zona metropolitana de Lyon, serem municípios geminados ao longo de 30 anos e no âmbito Acordo de Renovação da Carta de Amizade, celebrado em setembro passado, a CIOR manifestou interesse em estabelecer um protocolo de cooperação com esta cidade francesa privilegiando a mobilidade de alunos, troca de projetos e o intercâmbio entre escolas e empresas, conforme referiu diretor pedagógico da escola, José Paiva. Este responsável deu ainda nota da capacidade de inovação e de empreendedorismo dos alunos da CIOR, através da presença assídua no programa/concurso “O meu Projeto é Empreendedor”, promovido pela Câmara Municipal.