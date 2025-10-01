Famalicão: Dérbi Lousado x Ribeirão com casa cheia

A partida entre os vizinhos Lousado e Ribeirão, da primeira jornada da 1.ª divisão divisão da AF Braga, teve casa cheia, na ordem dos mil espetadores.
Na tarde de domingo viveram-se muitas emoções, até pelo resultado, que terminou com uma igualdade a quatro golos. Um jogo muito emotivo, para gáudio dos espetadores, com a equipa da casa a conseguir chegar à igualdade quando esteve a perder por 1-4.
Este belo momento vivido no campo do Lousado não está dissociado do fato de se tratar do renascimento do Ribeirão, que teve voltar à casa de partida – 1.ª divisão – depois de épocas em que a equipa sénior esteve sob a alçada da SAD que acabou por desistir do futebol, com nefastos problemas para o clube.