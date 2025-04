Famalicão: Dérbi minhoto termina com empate (1-1)

Houve divisão de pontos no jogo entre o Famalicão e o Braga. Na abertura da jornada 31, o Famalicão esteve mais seguro na primeira parte, aguentou, na segunda metade, e em alguns períodos, um maior pendor ofensivo bracarense e não evitou o empate, num autogolo. Na fase final da partida, as duas equipas podiam ter desfeito a igualdade.

O Famalicão abriu o marcador bem cedo, aos 8 minutos, numa grande penalidade marcada por Justin de Haas, por falta de Paulo Oliveira sobre Elisor. Depois do golo, houve uma reação do Braga, mas rapidamente a equipa de Hugo Oliveira segurou as rédeas do encontro, de forma tranquila e com grande personalidade. Tanto assim foi que a equipa adversária não colocou em causa a magra e justa vantagem dos famalicenses que, antes do intervalo, perderam uma soberana oportunidade para fazer o segundo. Num contra-ataque, Mathias de Amorim lança Elisor que, dentro da área, remata para defesa de Hornícek e na recarga Sorriso atira por cima.

Na segunda metade, o Braga conseguiu chegar ao empate aos 74 minutos, num autogolo de Rodrigo Pinheiro. João Moutinho faz um passe para Roger Fernandes, há uma má intervenção de Rafa Soares e após um desvio no cruzamento, Rodrigo Pinheiro marca na própria baliza. Nova vantagem famalicense poderia ter acontecido dois minutos depois, mas Gil Dias finalizou mal um contra-ataque muito venenoso. Esta ação dos comandados de Hugo Oliveira não escondeu a reação bracarense que assumia uma postura bem mais ofensiva, com muito jogo no meio campo famalicense.

Este contexto foi-se alterando com o aproximar do final da partida, já com o Famalicão a dividir as operações. Aos 90+2, o Famalicão esteve perto da vitória, mas Václav Sejk não consegue levar a melhor sobre Hornicek que faz uma defesa decisiva. Dois minutos depois, e mesmo sobre o apito final, Amine El Ouazzani falha sozinho, ao segundo poste, o golo, após cruzamento de Roger.

O resultado final aceita-se como justo, mas não deixa de ser um golpe (não definitivo) na luta do SC Braga pelo pódio e no sonho europeu do Famalicão. Depois desta jornada, ficam a faltar três para o final. O Braga, à condição, mantém o terceiro lugar, com 64 pontos (fica aguardar o desempenho do Porto na Amadora) e o Famalicão continua na sétima posição, com 44 pontos.